Дело об угрозах Зеленскому: Федине светит судьба Звиробий – ГБР

София Федина / УНИАН

В Государственном бюро расследований рассказали о том, какую меру пресечения намерены просить суд избрать депутату Верховной Рады Софии Федине.

"Статья не тяжкая, поэтому мера пресечения не будет связана с лишением свободы", - рассказал Українським Новинам представитель ГБР.

По его словам, ГБР будет просить суд избрать Федине меру пресечения в виде личного обязательства - так же, как и в случае с волонтером Марусей Звиробий.

Напомним, ранее Федине вручили уведомление о подозрении по фактам угроз президенту Владимиру Зеленскому.

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10 февраля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения волонтерке Марусе Звиробий. Ее обязали сдать загранпаспорт, носить электронное средство контроля. Мера пресечения действует до 9 апреля 2020 года.

Как известно, в конце октября 2019 года Федина и Звиробий обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом. При этом Федина и Звиробий высказались о рисках для жизни главы государства.