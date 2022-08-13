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Сорвал и надругался над флагом Украины: в Ровно карма догнала пьяного неадеквата

13 августа 2022, 08:59

Нетрезвый мужчина пытался порвать сине-желтое знамя, но прохожие этому помешали.

ровно
В Ровно пьяный мужчина сорвал флаг Украины / Facebook/police.in.Rivne.region

В Ровно правоохранители задержали нетрезвого мужчину, который сорвал флаг Украины и начал вытирать им автомобиль.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Ровенской области, неадекват пытался порвать сине-желтое знамя, но прохожие этому помешали.

Отряд полиции прибыл на место происшествия и обнаружил 34-летнего пьяного мужчину, а рядом с ним - сорванный с настенного крепления жилого дома государственный флаг.

"От осмотра на состояние опьянения мужчина отказался, однако по внешним признакам находится под хмельком", - говорится в публикации.

В полиции подчеркнули, что за содеянное неадеквату грозит уголовное наказание. По факту надругательства над государственным знаменем было начато криминальное производство. Следователи внесли сведения в ЕРДР по части 1 статьи 338 УК Украины.

В полиции добавили, что все обстоятельства происшествия, а также возможных свидетелей устанавливаются.

Сорвал и надругался над флагом Украины: в Ровно карма догнала пьяного неадеквата
/ Facebook/police.in.Rivne.region

Ранне сообщалось о том, что На Харьковщине в одном из сел, которое находится под временной российской оккупацией, 16-летняя школьница надругалась над флагом Украины.

Она сорвала сине-желтый флаг с помещения дома культуры и выбросила его на землю.

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