Сорвал и надругался над флагом Украины: в Ровно карма догнала пьяного неадеквата

Нетрезвый мужчина пытался порвать сине-желтое знамя, но прохожие этому помешали.
В Ровно правоохранители задержали нетрезвого мужчину, который сорвал флаг Украины и начал вытирать им автомобиль.
Как рассказали в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Ровенской области, неадекват пытался порвать сине-желтое знамя, но прохожие этому помешали.
Отряд полиции прибыл на место происшествия и обнаружил 34-летнего пьяного мужчину, а рядом с ним - сорванный с настенного крепления жилого дома государственный флаг.
"От осмотра на состояние опьянения мужчина отказался, однако по внешним признакам находится под хмельком", - говорится в публикации.
В полиции подчеркнули, что за содеянное неадеквату грозит уголовное наказание. По факту надругательства над государственным знаменем было начато криминальное производство. Следователи внесли сведения в ЕРДР по части 1 статьи 338 УК Украины.
В полиции добавили, что все обстоятельства происшествия, а также возможных свидетелей устанавливаются.
Ранне сообщалось о том, что На Харьковщине в одном из сел, которое находится под временной российской оккупацией, 16-летняя школьница надругалась над флагом Украины.
Она сорвала сине-желтый флаг с помещения дома культуры и выбросила его на землю.
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