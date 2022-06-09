Сожженная техника оккупантов в Украине заросла сине-желтыми цветами: потрясающие фото

Сожженная техника оккупантов в Украине заросла сине-желтыми цветами / коллаж фото УНИАН и "ХЗП Новости".

Две сожженные единицы бронированной техники российских агрессоров, которая теперь навсегда осталась на украинской земле, быстро заросли синими и желтыми цветами ‒получился своеобразный "живой" флаг Украины. Символические снимки были опубликованы в Telegram-канале "ХЗП Новости".

На фото хорошо заметны две уничтоженные боевые машины врага, которые уже мощно покрылись ржавчиной. От былой боевой мощи техники оккупантов не осталось вообще никаких следов.

Вокруг уничтоженных машин и даже внутри них ‒ везде теперь буйствует растительный мир в цветах украинского флага.

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Напомним, ранее Шерон Стоун (которая прославилась ролями в фильмах режиссера Пола Верховена "Основный инстинкт" и "Вспомнить все") решила показать гостям Каннского фестифаля свою поддержку Украине в войне против России.

Стоун надела синие брюки, блузку, жакет, а также обула туфли в цвет всего образа. Оказавшись перед объективами фотографов, Стоун расстегнула жакет и показала желтую подкладку.

Позднее на концерте легендарной американской поп-рок-группы Imagine Dragons в Праге (Чехия) солист коллектива Дэн Рейнольдс публично поддержал Украину и поднял украинский флаг перед тысячами зрителей

Как пишут в соцсетях, сине-желтый стяг музыканту передала девушка-беженка из Харькова ‒ жительница практически полностью уничтоженного россиянами района Северная Салтовка.