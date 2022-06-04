Украины сожгли новейший русский танк, из которого на Харьковщине расстреливали мирных жителей / скриншот из видео / УНИАН

Возле поселка городского типа Старый Салтов (Харьковская область) бойцы территориальной обороны сожгли дотла новейший русский танк Т-90М "Прорыв" армии оккупантов. Соответствующее видео выложил на своем Telegram-канале Антон Геращенко ‒ советник министра внутренних дел Дениса Монастырского

Ссылаясь на слова украинских военных, журналист в видео говорит, что данный Т-90М и его экипаж расстрелял колонну украинцев, которые пытались эвакуироваться из Старого Салтова. Оккупанты прицельно били по автомобилям, было убито более 20 человек, среди которых ребенок.

"Потом ребята из теробороны уничтожили танк. Поэтому карма очень быстро догнала этот экипаж", – говорит журналист.

В видно хорошо заметна обгорелые и уже заржавевшие остатки российского нового танка, который был оснащен в том числе системой лазерного прицеливания и мощной броней.

"Говорят, что на нем был экипаж знаменитых биатлонистов. Ну, танковый биатлон. И как мы видим, это ему не помогло", – отметил журналист.

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Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики получили отпор от украинских воинов и вынуждены были отступить на четырех направлениях – Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также возле Красногоровки и Полтавки.

До того сообщалось, что украинские бойцы за 24 часа уничтожили на Юге страны как минимум 36 российских оккупантов, три танка модели Т-72, реактивную систему залпового огня "Град" и автомобили.

Еще немногим ранее украинские военные уничтожили на Николаевщине несколько бронированных машин российских оккупантов. Экипаж сгорел вместе с вражеской техникой. От машин остались лишь сгоревшие остатки.

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