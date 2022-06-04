УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украины сожгли новейший русский танк, из которого на Харьковщине расстреливали мирных жителей

4 июня 2022, 13:03

Украинцам показали остатки модернизированного танка Т-90М "Прорыв" армии оккупантов, который тероборона уничтожила возле Старого Салтова на Харьковщине.

Танк, ВСУ
Украины сожгли новейший русский танк, из которого на Харьковщине расстреливали мирных жителей / скриншот из видео / УНИАН

Возле поселка городского типа Старый Салтов (Харьковская область) бойцы территориальной обороны сожгли дотла новейший русский танк Т-90М "Прорыв" армии оккупантов. Соответствующее видео выложил на своем Telegram-канале Антон Геращенко ‒ советник министра внутренних дел Дениса Монастырского

Ссылаясь на слова украинских военных, журналист в видео говорит, что данный Т-90М и его экипаж расстрелял колонну украинцев, которые пытались эвакуироваться из Старого Салтова. Оккупанты прицельно били по автомобилям, было убито более 20 человек, среди которых ребенок.

"Потом ребята из теробороны уничтожили танк. Поэтому карма очень быстро догнала этот экипаж", – говорит журналист.

В видно хорошо заметна обгорелые и уже заржавевшие остатки российского нового танка, который был оснащен в том числе системой лазерного прицеливания и мощной броней.

"Говорят, что на нем был экипаж знаменитых биатлонистов. Ну, танковый биатлон. И как мы видим, это ему не помогло", – отметил журналист.

Читайте также28 оккупантов отправили в ад: ВСУ уничтожили на Запорожье 3 танка и 7 ББМ, взяли трофеи

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики получили отпор от украинских воинов и вынуждены были отступить на четырех направлениях – Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также возле Красногоровки и Полтавки.

До того сообщалось, что украинские бойцы за 24 часа уничтожили на Юге страны как минимум 36 российских оккупантов, три танка модели Т-72, реактивную систему залпового огня "Град" и автомобили.

Еще немногим ранее украинские военные уничтожили на Николаевщине несколько бронированных машин российских оккупантов. Экипаж сгорел вместе с вражеской техникой. От машин остались лишь сгоревшие остатки.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:03

В России мужчина поджег здание Росгвардии: горело ярким пламенем

13:03

Украины сожгли новейший русский танк, из которого на Харьковщине расстреливали мирных жителей

13:00

Гороскоп на завтра 5 июня 2022: Ракам – разочарование, Девам – важные известия, Рыбам – завистникиВидео

12:48

Спецназовцы нашли, артиллерия уничтожила: ликвидация новейшей станции связи армии РФ попала на видеоВидео

12:38

Гороскоп на сегодня, 4 июня 2022: Львам – везение, Девам – интриги, Скорпионам – расходыВидео

Реклама
12:23

В США генерал призвал Запад побыстрее слать истребители в УкраинуВидео

12:19

На Луганщине ВСУ ликвидировали рашистов, совершавших зверства на КиевщинеВидео

12:15

Успенскую хотят упечь за решетку на три года за неадекватный поступок

11:53

"Чтобы боялись": жена рашиста советует пристрелить военного РФ, чтобы улучшить дисциплинуВидео

11:43

Истощенная армия Путина погрязла во враждебной ей Украине - Financial TimesВидео

11:35

Жданов назвал условие, при котором Лукашенко пойдет войной на Украину: "будет петлять до последнего"Видео

10:48

Оккупанты убили украинского чемпиона по стрельбе из лука: дома его ждали трое детейВидео

10:47

ВСУ уничтожили наблюдательный пункт врага на Запорожье: взорвались два склада оккупантовВидео

10:19

РФ может установить контроль над Луганской областью в течение двух недель - ISW

10:19

Россия ударила ракетами по Одессе и Сумщине: есть пострадавшие и разрушенияВидео

10:17

Затяжная война: что может сдержать Россиюмнение

09:42

Гиркин стебется над Шойгу: "может танковый биатлон устроить и решить вопрос замены ламината на плитку"Видео

09:39

Война может закончиться в любой момент - ПодолякВидео

09:02

В Изюме была уничтожена почти вся 35-я армия РФ - ISWВидео

08:55

ВСУ всадили по оккупантам на Харьковщине: враг "эвакуирует" с поля боя 100 единиц техникиВидео

Реклама
08:25

В Украине предлагают ужесточить наказание для тех, кто наживается на войне и спекулирует с ценами

08:15

Рашисты сосредоточили основные усилия на Северодонецке и Бахмуте - ГенштабВидео

07:32

Россия может напасть на Одессу после возобновления экспорта зерна - КулебаВидео

06:29

Как Россия стала периферией, или Чем для Украины обернется гражданство Невзоровамнение

06:05

День ангела Софии 2022 – душевные поздравления и милые картинки именинницам

06:03

Гороскоп на июнь-2022: Водолея ждет звездный час, а Скорпиона – очень сложный период

05:10

Цены на АЗС обвалятся: эксперт рассказал, когда ждать 40 гривен за литр бензинаВидео

04:40

Чем полезна зелень и как ее употреблять: советы тренера

04:10

Украину охватит сильным похолоданием: появился новый прогноз синоптиковВидео

03:30

Будет 10 кг сладких помидоров с каждого куста: как применять соду для подкормки овощей

03:10

Невероятно вкусный и хрустящий рулет из трех ингредиентов за 10 минут: простой рецептВидео

02:53

Есть как минимум две главные цели Украины в войне с Россией - военный эксперт

02:23

150 убитых оккупантов за день – это мало: военный эксперт объяснил, когда будет перелом в войнеВидео

01:48

Переход ВСУ от обороны к наступлению будет сложным – экс-посол СШАВидео

01:42

"Настоящий бриллиант России": Дюжева высмеяли за хвалебные оды Донецку

01:30

Есть ли риск захвата Днепра оккупантами РФ: полковник ВСУ дал ответ

01:14

Гороскоп на неделю 6 -12 июня: Девам – расставание, Львам – удача в делах, Скорпионам – недругиВидео

01:13

"Умеет жить красиво": Собчак успокоила россиян, которые беспокоятся за Лободу

00:40

Врежет аномальная жара, атакуют шквалы с градом: украинцам назвали срокиВидео

00:21

"Переборщила с ботоксом": жена Преснякова изменилась до неузнаваемости

Реклама
00:14

"России будет хана": таролог дал прогноз насчет угрозы ядерного удара по УкраинеВидео

03 июня, пятница
23:55

Сто дней войны: Блинкен поведал, стремятся ли США затягивать боевые действия

23:53

Дорофеева показала свой "секретный" дуэт

23:42

Путин предложил "зерновой коридор" через захваченное Приазовье и БеларусьВидео

23:20

Журналисты Reuters попали под обстрел возле Северодонецка

23:16

Названы плохие привычки перед сном, которые принесут в дом беду и проблемы с деньгамиВидео

23:12

Западное оружие усилит позиции: Арахамия назвал условие возобновления переговоровВидео

22:57

Кадыровцев "покрошили" вместе с техникой: ВСУ продвинулись в СеверодонецкеВидео

22:55

"Россия надеется на затяжную войну": Ермак предупредил о решающей битвеВидео

22:50

Трудный путь: Макрон пояснил, почему нельзя "унижать" Россию

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять