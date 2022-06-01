Артиллеристы разбили российскую колонну: 5 танков и 2 БМП сгорели дотла

ВСУ уничтожили колонну меткими ударами, когда она двигалась полем.
Украинские воины продолжают эффективно уничтожать российскую военную технику и ликвидировать ее экипаж.
Так, защитники Украины в очередной раз уничтожили ряд российской техники, разбив вражескую колонну. Под удар ВСУ попали пять российских танков Т-72 и две боевые машины пехоты. Об этом сообщается в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".
"Наша артиллерия разбила российскую бронетанковую колонну. Полностью уничтожено 5 российских танков Т-72 и 2 БМП", – говорится в сообщении.
Позже Сухопутные войска ВСУ обнародовали видео уничтожения колонны российской военной техники.
Танк Т-72 – что о нем известно
Т-72 – это основной боевой танк, который был разработан на Уралвагонзаводе во времена СССР. Советская армия приняла его на вооружение в 1973 году. За 30 лет производства его модернизировали 14 раз.
На начало 2014 года ВСУ имели 600 танков Т-72, которые находились на хранении. Но с началом боевых действий на Донбассе Миниобороны возобновило их использование.
Россия имеет около 30 тысяч танков Т-72.
Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили на Николаевщине несколько бронированных машин российских оккупантов. Экипаж сгорел вместе с вражеской техникой. От машин остались лишь сгоревшие обломки.
Напомним, украинские военные уничтожили в Луганской области российскую боевую разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2).
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