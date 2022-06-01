Артиллеристы разбили российскую колонну – 5 танков и 2 БМП сгорели дотла/ Telegram ВСУ, Facebook ООС

Украинские воины продолжают эффективно уничтожать российскую военную технику и ликвидировать ее экипаж.

Так, защитники Украины в очередной раз уничтожили ряд российской техники, разбив вражескую колонну. Под удар ВСУ попали пять российских танков Т-72 и две боевые машины пехоты. Об этом сообщается в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

"Наша артиллерия разбила российскую бронетанковую колонну. Полностью уничтожено 5 российских танков Т-72 и 2 БМП", – говорится в сообщении.

Артиллеристы разбили российскую колонну/ Telegram ВСУ

Позже Сухопутные войска ВСУ обнародовали видео уничтожения колонны российской военной техники.

Танк Т-72 – что о нем известно

Т-72 – это основной боевой танк, который был разработан на Уралвагонзаводе во времена СССР. Советская армия приняла его на вооружение в 1973 году. За 30 лет производства его модернизировали 14 раз.

На начало 2014 года ВСУ имели 600 танков Т-72, которые находились на хранении. Но с началом боевых действий на Донбассе Миниобороны возобновило их использование.

Россия имеет около 30 тысяч танков Т-72.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили на Николаевщине несколько бронированных машин российских оккупантов. Экипаж сгорел вместе с вражеской техникой. От машин остались лишь сгоревшие обломки.

Напомним, украинские военные уничтожили в Луганской области российскую боевую разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2).

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