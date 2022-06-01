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ВСУ отправили в ад кадыровского подполковника Димаева

1 июня 2022, 10:58

Чеченский военный командир поплатился за участие в войне против Украины на Запорожье.

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ВСУ отправили в ад кадыровского подполковника Димаева/ Telegram

Украинские воины отправили на концерт к Кобзону еще одного командира российских войск – подполковника спецполка им. Кадырова Заура Димаева.

Его ликвидировали под пгт. Камышеваха на Запорожье. Об этом сообщает в Telegram экс-министр внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Под Камышевахой наши воины отправили в ад кадыровского подполковника Димаева. Детали: вместе с ним туда отправился еще 1 боец чеченского спецполка полиции, а 4 получили серьезные ранения", – пишет Геращенко.

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Димаева ликвидировали под Камышевахой на Запорожье/ Telegram

Ранее сообщалось, что в России арестовали генерал-лейтенанта Михаила Зуська. Вероятной причиной его ареста стал провал наступления на Николаев. Стало известно, что генерал, который родом из Украины, сдавал ВСУ позиции русских на Юге нашего государства.

Также сообщалось, что на войне в Украине был ликвидирован 20-летний российский оккупант Егор Рябов, который оправдывал жестокие преступления путинских солдат в Буче и других населенных пунктах Киевской области, которые находились во временной оккупации.

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