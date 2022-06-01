Ехали в разведку и наткнулись на ВСУ: украинские воины уничтожили вражескую БРДМ-2 на Луганщине

Украинские воины уничтожили вражескую БРДМ-2 на Луганщине/ Скрин из видео

Украинские военные уничтожили в Луганской области российскую боевую разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2).

"Поджарили" захватчиков в их технике бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Видео точного удара обнародовал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

"Доброе утро, Украина! На видео зафиксирован момент уничтожения российской БРДМ-2 (боевой разведывательно-дозорной машины) военнослужащими Королевской бригады на Луганщине", – отмечается в сообщении.

Защитники Украины точным ударом уничтожили российских захватчиков вместе с их техникой.

Напомним, украинские воины отправили на концерт к Кобзону еще одного командира российских войск – подполковника спецполка им. Кадырова Заура Димаева.

Ранее сообщалось, что в России арестовали генерал-лейтенанта Михаила Зуська. Вероятной причиной его ареста стал провал наступления на Николаев. Стало известно, что генерал, который родом из Украины, сдавал ВСУ позиции русских на Юге нашего государства.

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