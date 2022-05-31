"Откобзонили" 22 оккупантов: ВСУ уничтожили на Востоке 29 единиц вражеской техники

ВСУ уничтожили на востоке 29 единиц вражеской техники/ Telegram, Макс Левин

Украинские военные во вторник, 31 мая, уничтожили 29 единиц техники на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщает группировка Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что защитники Украины отбили девять атак врага, на четырех локациях еще продолжаются бои.

Всего за сутки украинские воины уничтожили на этих направлениях:

2 танка;

13 артиллерийских систем;

8 боевых бронированных машин;

6 вражеских автомобилей.

Кроме этого, украинские военные ликвидировали на Востоке 22 российских захватчика и один бронетранспортер. Также артиллерийским огнем удалось уничтожить склад с боеприпасами российских оккупантов. Об этом сообщила в Facebook оперативно-тактическая группировка "Восток"

"Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов, из них: 41 жилой дом, школу искусств, детский сад и ряд хозяйственных построек. В результате этих обстрелов погибла женщина, еще двое мужчин ранены. Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются", – отмечают в группировке Объединенных сил.

Ранее сообщалось, что российские захватчики вытоптали на траве в поле слово "х*хлы" и сразу поплатились за это. Дело в том, что обидное слово оккупанты оставили прямо перед своими позициями. После этого они сразу получили туда "прилет" от украинских военных.

Также ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в РФ уже начался скрытый бунт против войны в Украине, который может перерасти в открытый. Даже несмотря на мощную агитацию, которую проводят внутри страны-агрессора, мужчины отказываются подписывать контракты на военную службу. Такая тенденция уже наблюдается даже в "депрессивных районах", из которых преимущественно и отправляли в Украину солдат.

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