ВСУ разорвали вражескую бронированную технику вместе с экипажем/ 79-и ОДШБ, Reuters

Украинские военные уничтожили на Николаевщине несколько бронированных машин российских оккупантов.

Экипаж сгорел вместе с вражеской техникой. От машин остались лишь сгоревшие обломки. Об этом сообщает пресс-служба 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева в Facebook.

"Каждый оккупант, который пришел на нашу землю, получит свою пулю, каждая единица вражеской техники превратится в обгоревший металлолом", – подчеркнул офицер артиллерийского подразделения 79-й отдельной десантно штурмовой бригады.

Как видно из фото, техника была разбросана в разных местах на территории. Украинские бойцы филигранно уничтожили каждую единицу точными ударами.

От вражеской бронированной техники остались только обломки, которые не догорели.

Ранее сообщалось, что в Луганской области подразделение украинских Десантно-штурмовых войск совместно с нацгвардейцами впервые в истории уничтожило российский самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан". Техника взорвалась вместе с экипажем.

Напомним, во временно оккупированном Крыму колонна военной техники российских оккупантов попала в ДТП. В результате аварии несколько захватчиков получили травмы. Техника перевернулась недалеко от села Ишунь в Красноперекопском районе.

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