"Спасатели кричали, наверное, погибали": в Покровске рассказали детали удара РФ

Очевидцы рассказали новые подробности ракетного удара российских оккупантов по жилым домам в Покровске Донецкой области, в результате которого погибли 7 человек, а более 80 получили ранения.
Как говорится в материале Донбасс.Реалии, спасатели продолжают демонтаж стен разрушенного дома.
При этом люди выносят свои вещи из разбитых квартир домов, которые пострадали от ракетного удара РФ. На месте также работают коммунальные и гуманитарные организации.
Как рассказала одна из местных жительниц, она слышала, как спасатели громко кричали в доме, по которому был нанесен удар российскими оккупантами.
При этом она сама находилась в доме, в который попала одна из выпущенных Россией ракет.
"Спасатели кричали очень сильно, наверное, погибали. Люди пытались выпрыгнуть с 5 этажа", – рассказывает жительница Покровска Виктория.
Смотрите видео - подробности ракетного удара РФ по Покровску:
Ранее сообщалось, что ГСЧС завершила спасательную операцию в Покровске. По предварительной информации, погибли 7 человек, в том числе 1 сотрудник ГСЧС. Известно, что погиб заместитель главы ГСЧС Донбасса. Андрей Омельченко погиб во время повторного обстрела Покровска российскими оккупантами.
Напомним, 7 августа российские оккупанты ударили двумя ракетами по Покровску. Россия нанесла два ракетных удара по Покровску Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом.
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