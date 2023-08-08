"Спасатели кричали, наверное, погибали": в Покровске рассказали детали удара РФ

Люди выносят свои вещи из разбитых квартир домов, которые пострадали от ракетного удара РФ.

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В Покровске оккупанты ударили по жилым домам / Коллаж: Главред, Фото: t.me/Klymenko_MVS, Скриншот

Очевидцы рассказали новые подробности ракетного удара российских оккупантов по жилым домам в Покровске Донецкой области, в результате которого погибли 7 человек, а более 80 получили ранения.

Как говорится в материале Донбасс.Реалии, спасатели продолжают демонтаж стен разрушенного дома.

При этом люди выносят свои вещи из разбитых квартир домов, которые пострадали от ракетного удара РФ. На месте также работают коммунальные и гуманитарные организации.

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Как рассказала одна из местных жительниц, она слышала, как спасатели громко кричали в доме, по которому был нанесен удар российскими оккупантами.

При этом она сама находилась в доме, в который попала одна из выпущенных Россией ракет.

"Спасатели кричали очень сильно, наверное, погибали. Люди пытались выпрыгнуть с 5 этажа", – рассказывает жительница Покровска Виктория.

Смотрите видео - подробности ракетного удара РФ по Покровску:

Жительница Покровска рассказала об ударе россиян / Скриншот

Ранее сообщалось, что ГСЧС завершила спасательную операцию в Покровске. По предварительной информации, погибли 7 человек, в том числе 1 сотрудник ГСЧС. Известно, что погиб заместитель главы ГСЧС Донбасса. Андрей Омельченко погиб во время повторного обстрела Покровска российскими оккупантами.

Напомним, 7 августа российские оккупанты ударили двумя ракетами по Покровску. Россия нанесла два ракетных удара по Покровску Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом.

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