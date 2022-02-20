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"Спасения" в России ищут не все: люди отказываются покидать "ЛДНР"

20 февраля 2022, 17:06
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Ситуация во временно окупированном Донецке немного изменилась.

ЛДНР, Война, Донецк,
Многие жители ОРДЛО отказались выезжать в Россиию / Reuters

Во временно оккупированном Донецке все чаще гремят взрывы. Боевики предлагают жителям города эвакуироваться в Россию, но делают это далеко не все.

Местная жительница в комментарии "Сегодня" рассказала, что осталась на подконтрольной боевикам территории, хоть ей и есть где жить в России.

"Эвакуация предложена, идет, но, например я с семьей, даже при наличии жилья в России, решила остаться и переждать. Так же решили многие мои знакомые. Уехал лишь один приятель, который при солидных деньгах", – призналась жительница Донецка.

По ее словам, сейчас по городу курсирует общественный транспорт, но реже, чем обычно.

Читайте такжеБез еды и крыши над головой: эвакуированные жители "ЛДНР" рассказали, как их приняли в России"Вижу из окна, как едет трамвай с людьми. Слышала, что на окраинах транспорт в дефиците, там утюжат обстрелами. В городе закрыты школы и садики. Магазины, рынки и больницы работают", – добавила она.

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Ранее сообщалось, что гражданам, которых перевезли в Россию в рамках объявленной "эвакуации" вожаками террористических "ДНР" и "ЛНР", закрыли обратный путь – все пункты пропуска в Ростовской области переведены только на въезд в РФ. Поскольку мест в пунктах временного пребывания уже нет, оставшимся без крова предложили переселиться в Мурманскую область.

Также Главред писал, что боевики на Донбассе из группировок "Л/ДНР" (в лице главарей Пушилина и Пасечника) 18 февраля начали "эвакуацию" жителей временно оккупированных районов в Россию в Ростовскую область. Людям обещали комфортные условия расселения, но в результате их привезли и бросили на произвол судьбы.

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Автор: Сергей Кущ
viber
эвакуция новости Донбасса
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