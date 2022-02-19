Приехали в никуда, детский плач, ни еды, ни туалетов: вывезенные жители ОРДО пожаловались на условия в РФ

Вывезенные жители ОРДО пожаловались на условия в РФ / Znak

Жители временно оккупированных районов Донецкой области, которых террористы начали вывозит в Ростовскую область России, рассказали, что на границе образовались громадные пробки из автомобилей. Об этом сообщает российское издание Znak.

"Мы приехали в никуда. Не знаем, что делать дальше. На месте будем разбираться, где жить. Если не хватит мест, будем просить местных жителей", — рассказали дончанки Кристина и Наталья, приехавшие в Ростовскую область с детьми.

По информации издания, 18-19 февраля около тридцати автобусов с оккупированных территорий Донбасса прибыли в поселок Красный десант, где расположены многие детские лагеря и санатории, куда россияне планировали селить жителей ОРДЛО. В автобусах приехали около тысячи человек."Если здесь замерзнем до смерти, кто будет за это отвечать?", – с возмущением говорят они.

Те, кто все же пересек границу, не знают, что делать дальше, ведь уже закончились места в пунктах временного пребывания, нет питания, туалетов и хорошего сигнала мобильной связи.

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Война на Донбассе и эвакуация мирного населения:

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин из-за якобы обострения военного конфликта на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.