"Нет доказательств": в Германии и Франции отреагировали на "эвакуацию" из ОРДЛО

Главы МИД Германии и Франции, Анналена Бербок и Жан Ив Ле Дриан, заявили о том, что нет никаких доказательств подготовки Украины к наступлению, сообщает внешнеполитическое ведомство Германии.

В заявлении говорится, что обострение на Донбассе вызывает серьезную озабоченность, и главы МИД Германии и Франции осуждают применение тяжелых вооружений и обстрелы жилых районов в нарушение минских договоренностей.

"Обратили внимание на заявление лидеров самопровозглашенных "народных республик" Донецкой и Луганской областей об эвакуации жителей региона в Россию в качестве так называемой меры предосторожности из-за возможного украинского нападения. Мы не видим никаких доказательств в поддержку этих утверждений", - говорится в заявлении.

Министры также призвали Россию использовать свое влияние на "республики", призывая к сдержанности и способствуя деэскалации.

"Мы опасаемся, что инсценированные инциденты могут быть использованы в качестве предлога для возможной военной эскалации", - говорится в заявлении.

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Обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин из-за якобы обострения военного конфликта на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.

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