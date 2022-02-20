Облавы в "ЛДНР": мужчин хватают на улицах и увозят в "военкоматы"

Боевики устроили облавы на Донбассе / Reuters

На оккупированном Россией Донбассе проходит принудительная мобилизация мужчин в незаконные вооруженные формирования.

Как рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram, оккупанты нарушают права местных жителей, которые буквально оказались в заложниках у незаконных вооруженных формирований.

Она пояснила, что действия оккупантов – это проявление принудительной мобилизации, запрещенной международным гуманитарным правом, в частности, статьей 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Жителям ОРДЛО отправляются телефонные сообщения о необходимости прибытия в военкоматы, а за уклонение угрожают уголовной ответственностью", – рассказала она.

В "ЛДНР" пропадают люди призывного возраста

По словам Денисовой, уже точно известно о том, что таким образом исчез Андрей Водолазкин – мужчину увезли в неизвестном направлении. У него осталось трое детей, младшему всего пять лет. Еще один мужчина, пишет омбудсмен, скрывается от оккупационных войск, потому что боится за свою жизнь.

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Денисова также рассказала об инциденте с мобилизацией в селе Стыла, которое находится под контролем "ДНР, где живут этнические греки. Людей так же, как и в Донецке, принудительно вывозили из домов для "призыва" на войну с Украиной. Жители села обратился за помощью к послу Греции в Украине.

Добавим, что в Сети публикуют кадры очевидцев, как в оккупированном Россией Луганске военная "комендатура" забирает мужчин с улицы и насильно сажает в транспорт. Такое наблюдается в нескольких частях города.

Очевидцы говорят, что задержанных увозят в воинские "комендатуры".

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

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