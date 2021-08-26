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Спасло чудо: в Киеве глава ОСМБ швырнул ребенка об бордюр и чуть не убил

26 августа 2021, 14:08

14-летний парень забыл магнит к калитке и был вынужден искать другие способы попасть домой.

Ребенка спасло чудо / скриншот

В Киеве на Русановке в одном из жилых домов управляющий ОСМБ набросился на подростка, который возвращался домой.

Как сообщают в Facebook-сообществе Зупини Лося, управляющий Объединения совладельцев многоквартирного дома заметил подростка, который перелазил через забор на территории многоэтажки.

14-летний парень забыл магнит к калитке и был вынужден искать другие способы попасть домой. Взрослый мужчина с размаху толкнул подростка, а тот улетел на землю и едва не ударился головой об бордюр.

"Вот как встречает управляющий ОСББ Вадим Леонидович (Киев, проспект Соборности 30а) жильцов соседнего дома, а именно моего 14-летнего сына идущего домой. Его счастье, что осталось в запасе 3 см, которые спасли жизнь. Спасибо всем не безразличным соседям, людям, врачам скорой помощи, полиции и прибывшему наряду…Человек ответит за содеянное", - пишет мать пострадавшего.

Мама подростка отметила, что все участники происшествия, произошедшего 19 августа, знакомы более двух лет.

Напомним, в Киеве двое пьяных братьев поссорились с бездомным, а потом избили его и ушли. Мужчина от полученных травм скончался. Оказалось, что злоумышленники являются уроженцами Донецкой области.

Также ранее в Киеве трое подростков издевались над прохожим. Инцидент также произошел в Голосеевском районе столицы. Группа подростков издевалась над прохожим, бросая в мужчину камни и применяя слезоточивый газ.

viber
полиция
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