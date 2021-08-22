УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Одессе ревнивец разрезал женщине рот, а ее сожителя ударил в живот

22 августа 2021, 21:02

Что именно так разозлило мужчину и почему он разрезал рот женщине - пока не известно.

В Одессе ревнивец покалечил людей

От нападения ревнивца в Одессе пострадала женщина, а также ее сожитель. Злоумышленник ударил мужчину ножом в живот, а женщине он разрезал рот, сообщает Одесса INFO.

Инцидент произошел на улице Житкова, 54, в районе Бугаевки.

"Мужик на почве ревности разрезал подруге рот (теперь он стал шире), а ее сожителю нанес проникающее ножевое (ранение) в живот. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

Что именно так разозлило мужчину и почему он разрезал рот женщине - пока не известно. Также не сообщается и о состоянии пострадавших, получивших ножевые ранения от ревнивца.

Читайте такжеСломан нос и выбиты зубы: в Днепре правозащитница рассказала о жестоком нападении

Напомним, в Киеве двое пьяных братьев поссорились с бездомным, а потом избили его и ушли. Мужчина от полученных травм скончался. Оказалось, что злоумышленники являются уроженцами Донецкой области.

Также ранее в Киеве трое подростков издевались над прохожим. Инцидент также произошел в Голосеевском районе столицы. Группа подростков издевалась над прохожим, бросая в мужчину камни и применяя слезоточивый газ.

viber
полиция новости Одессы
Сейчас вы просматриваете новость «В Одессе ревнивец разрезал женщине рот, а ее сожителя ударил в живот». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или изменыГороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или измены Кардиолог рассказал, почему сосуды быстро стареют и как этого избежатьКардиолог рассказал, почему сосуды быстро стареют и как этого избежать Меркель заявила о битве за Украину: после встречи с Путиным канцлер ударила по Москве темой КрымаМеркель заявила о битве за Украину: после встречи с Путиным канцлер ударила по Москве темой Крыма Блогерша из Киева назвала "бредом" репетиции военного парада в КиевеБлогерша из Киева назвала "бредом" репетиции военного парада в Киеве Усидеть на двух стульях не получится: Зеленский потребовал от ФРГ сделать выбор между Украиной и РФУсидеть на двух стульях не получится: Зеленский потребовал от ФРГ сделать выбор между Украиной и РФ

Последние новости

21:38

Аномальный урожай: в Украине резко изменятся цены на яблоки

21:23

"Стреляли резиновыми пулями": украинка из Кабула рассказала о зверствах в аэропорту Видео

21:02

В Одессе ревнивец разрезал женщине рот, а ее сожителя ударил в живот

20:37

Шмыгаль высказался о Северном потоке-2 и призвал ЕС к мерам против РФ Видео

20:10

Выяснилось, сколько заплатят Джамале за выступление на Крымской платформе

Реклама
19:36

В Украине началась новая волна коронавируса: когда будет пик Видео

19:34

Климатолог назвала опасные последствия вырубки лесов в Карпатах Видео

18:54

Зеленский пообещал вернуть мощь украинскому флоту Видео

18:47

Клип Just Fly Макса Барских с настоящим самолетом набрал более 3 миллионов просмотров Видео

18:37

Украина установила рекорд по количеству медалей по боксу среди юниоров

18:35

Итоги 30 лет: мы остались демократией и медленно, но движемся вперед мнение

18:26

Приметы на 23 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:15

СТБ раскрыл дату выхода 2 сезона Холостячки со Златой Огневич

18:00

В Украине резко изменится погода и налетит похолодание Видео

17:51

Семейка Аддамс 2 выйдет в кинотеатрах с опережением графика Видео

17:30

Вера Брежнева похвалилась аппетитной фигурой на горячем летнем фото

17:28

В Кирилловке двух туристов унесло в открытое море на надувном матрасе Видео

16:55

"Моя Україно прекрасна": подборка самых красивых мест в Украине ко Дню Независимости

16:51

Названо самое опасное печенье, которое продают в украинских супермаркетах Видео

16:24

Резкий скачок заболеваемости и смертей: эксперт назвал сроки новой волны COVID-19

Реклама
16:12

Tayanna шокировала украинцев ужасными условиями проезда в украинском поезде Видео

16:00

Гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака: клевета, любовь с первого взгляда или конфликты Видео

15:54

Умер знаменитый актер и самый высокий человек в мире украинского происхождения Игорь Вовковинский Видео

15:30

Настя Ивлеева официально подтвердила развод с Элджеем

15:08

Давление на Москву и новые санкции против РФ: ключевые тезисы с брифинга Меркель и Зеленского Видео

14:58

Эксперты рассказали, почему власти Украины не удержат низкий тариф на электричество

14:54

"Угроза для всей Европы": Меркель и Зеленский пригрозили РФ из-за Северного потока-2 Видео

14:45

Парад ко Дню Независимости Украины: где и когда смотреть онлайн-трансляцию Видео

14:34

Крепостная 3 сезон - трейлер раскрыл историю в стиле легендарной Анжелики Видео

14:24

Самый вкусный старинный рецепт варенья на зиму из ревеня Видео

14:18

Главком ВСУ призвал готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий

13:32

Королева Елизавета II накажет Меган Маркл и принца Гарри за опороченную семью

13:25

Меркель прибыла в Украину и отправилась на переговоры с Зеленским Видео

12:57

"Звезда во лбу, вместо извилин": в герое памятника копам в Киеве узнали генерала полиции

12:38

Объявили всех победителей Одесского кинофестиваля 2021 Видео

12:30

На Днепропетровщине парашютисты станцевали гопак на высоте в 4 тысячи метров Видео

12:20

Что будет с суммами за отопление в платежках: в КМУ рассказали, к чему готовиться Видео

11:49

Штрафы до 40 тысяч и конфискация: что нужно знать водителям мотоциклов, мопедов и скутеров Видео

11:45

Солист украинской группы Пошлая Молли задержан за дебош после концерта в России Видео

11:41

Две пенсии украинцам по накопительной системе: эксперты спрогнозировали размер выплат

Реклама
11:09

Певица Slavia ответила на слухи о воссоединении с Дзидзьо

10:46

День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца

10:40

Ани Лорак отметилась неоднозначным высказыванием на Новой Волне в России Видео

10:39

"Головой в бортик без меня": олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины

10:27

Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: долги, судьбоносная встреча и козни недоброжелателей Видео

10:02

Конфуз в СБУ: выпускникам академии вручили именные медали от Баканова

09:43

"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса": легендарный режиссер оскандалился на Одесском кинофестивале Видео

09:30

Скандал на Тернопольщине: ради флагштока ко Дню Независимости разрушили исторический памятник Видео

08:55

В Украине зафиксировали более тысячи новых случаев коронавируса Видео

08:39

Приласкает теплом: погода в Украине на 22 августа - прогноз Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять