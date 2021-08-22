В Одессе ревнивец разрезал женщине рот, а ее сожителя ударил в живот

В Одессе ревнивец покалечил людей

От нападения ревнивца в Одессе пострадала женщина, а также ее сожитель. Злоумышленник ударил мужчину ножом в живот, а женщине он разрезал рот, сообщает Одесса INFO.

Инцидент произошел на улице Житкова, 54, в районе Бугаевки.

"Мужик на почве ревности разрезал подруге рот (теперь он стал шире), а ее сожителю нанес проникающее ножевое (ранение) в живот. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

Что именно так разозлило мужчину и почему он разрезал рот женщине - пока не известно. Также не сообщается и о состоянии пострадавших, получивших ножевые ранения от ревнивца.

Читайте такжеСломан нос и выбиты зубы: в Днепре правозащитница рассказала о жестоком нападении

Напомним, в Киеве двое пьяных братьев поссорились с бездомным, а потом избили его и ушли. Мужчина от полученных травм скончался. Оказалось, что злоумышленники являются уроженцами Донецкой области.

Также ранее в Киеве трое подростков издевались над прохожим. Инцидент также произошел в Голосеевском районе столицы. Группа подростков издевалась над прохожим, бросая в мужчину камни и применяя слезоточивый газ.