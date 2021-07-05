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"Спонсор сепарат": в Киеве разрисовали вход в магазин PUMA из-за сотрудничества с Иваном Дорном

5 июля 2021, 10:05
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На полу у входа в магазин написали: "Спонсор сепарат", "террористы" и "бизнес на крови".

Cеть магазинов PUMA сотрудничает с Иваном Дорном / facebook.com/ssternenko

Возле магазина спортивных товаров PUMA в торговом центре Sky Mall в Днепровской районе Киева на полу написали фразы "Спонсор сепарат", "террористы" и "бизнес на крови". Причиной тому является сотрудничество торговой сети с музыкантом Иваном Дорном.

Видео из магазина опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook одесский активист Сергей Стерненко. Он назвал Дорна "пророссийским коллаборантом" и отметил, что PUMA не прекратила сотрудничать с музыкантом даже после критики.

"Какие-то хорошие люди провели художественную акцию возле магазина PUMA в Киеве (ТРК Скай Молл), поскольку компания сотрудничает с пророссийским коллаборантом Дорном, для которого агрессор - братья. Puma не прекратила сотрудничество с ним даже после волны критики. Значит, это сознательная позиция бренда. Благодарность неравнодушным гражданам за позицию!" – написал Стерненко.

На видео можно заметить надписи на полу в магазине – "Спонсор сепарат", "Террористы", "Бизнес на крови".

Puma критикуют за сотрудничество с Дорном / facebook.com/ssternenko
Puma критикуют за сотрудничество с Дорном / facebook.com/ssternenko

О сотрудничестве компании PUMA с Иваном Дорном было объявлено еще в апреле. В социальных сетях раскритиковали данное решение и посчитали, что такой ход является скорее антирекламой бренда.

В комментариях под постом большинство пользователей Сети поддержали такие действия. Однако некоторые подписчики подвергли критике подобную инициативу.

новости Киева Иван Дорн Puma Сергей Стерненко новости Украины
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