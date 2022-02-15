Спутниковые снимки зафиксировали усиленную военную активность войск Путина у границ Украины

Войска РВ / Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Американская компания Maxar Technologies зафиксировала новую активность российских сил в Беларуси, оккупированном Крыму и на западе России.

Как сообщает Reuters, компания в течение нескольких недель следила за наращиванием российских войск.

В Maxar Technologies заявили, что спутниковые снимки, сделанные 13−14 февраля, свидетельствуют о новой военной активности РФ.

По данным компании, Россия перебросила несколько крупных воинских подразделений и штурмовых вертолетов, зафиксировано развертывание истребителей-бомбардировщиков.

Также, судя по спутниковым снимкам, несколько подразделений сухопутных войск покинули полигоны вместе с другими боевыми подразделениями.

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Россия отводит войска от украинских границ

Напомним, 15 февраля в Минобороны РФ заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

Кроме того, журналисты британского издания The Guardian опубликовали материал о том, что президент США Байден провел телефонные переговоры с лидерами ЕС и НАТО, во время которых заявил о готовности России к военному вторжению в Украину в ближайшие дни. Как утверждает пресса, операция может начаться с авиаударов.

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