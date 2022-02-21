Спят в автобусах и спортзалах: у эвакуированных из ОРДЛО людей уже 2 дня нет еды

Дюди, которых принудительно вывезли в Россию, находятся в ужасных условиях/ facebook.com/denisovaombudsman

Граждане Украины, жители ОРДЛО, которых принудительно эвакуировали в Ростовскую область РФ, лишены права на достойные условия жизни.

Женщины с детьми и пожилые люди почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить - закрыты, сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Российская власть не принимает меры по обеспечению эвакуированных временным жильем, горячим питанием, медицинскими услугами, чем нарушает часть первую статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (Четвертая Женевская конвенция), согласно которой государство-оккупант обязано с помощью всех имеющихся средств обеспечивать гражданское население всеми необходимыми ресурсами", - отметила Денисова.

facebook.com / denisovaombudsman

Также омбудсмен подчеркнула, часть эвакуированных граждан Украины была размещена в спортивном зале г. Таганрога Ростовской области, что является нарушением статьи 8 Европейской Конвенции по правам человека, которая гарантирует право на уважение к частной и семейной жизни.

Читайте также"Спасения" в России ищут не все: люди отказываются покидать "ЛДНР""Обращаюсь к Генеральному комиссару УВКБ ООН, мировому сообществу по поводу немедленного реагирования на факты нарушения РФ статьи 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны по поводу незаконной эвакуации граждан Украины на территорию страны-оккупанта", — написала она.

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facebook.com / denisovaombudsman

"Эвакуация" жителей ОРДЛО

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в ОРДЛО проводят эвакуацию населения, и при этом запретили выезжать мужчинам призывного возраста. Пожилых людей и детей из детдомов вывозят практически силой.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал объявление оккупационными "властями" эвакуации мирного населения фарсом для "киношки", добавив, что жители ОРДЛО массово возвращаются домой.

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