Поедут в Заполярье: "беженцам" из ОРДЛО предложили новое "укрытие" в России

Куда отправят жителей ОРДЛО / pixabay

В России предлагают разместить на крайнем севере принудительно вывезенных с оккупированного Донбасса людей.

Как заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, они готовы принять вывезенных людей из самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

Как пишут российские СМИ, о готовности принять жителей ОРДЛО также заявили Архангельская область и Якутия.

"В 2014 году людей тоже везли на север, и многие из них ничего не знали ни об особенностях климата, ни о дороговизне жизни в здешних краях. Почти все отвечали: о том, что среди лета в Мурманске плюс шесть градусов, их просто никто не предупреждал", - отмечается в статье.

Новая газета отмечает, что обещанной высокооплачиваемой работы не хватило на всех. Кроме того, не все прибывшие хотели или могли работать на горнорудных предприятиях.

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"Причем половина зарплаты - это "полярки", которые надо зарабатывать годами. А жить хочется сейчас, и в магазине не расплатишься обещаниями", — отмечают журналисты.

Поэтому ровно половина приехавших в Мурманск, вернулись обратно в Украину, но уже за свой счет.

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Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

Стоит отметить, что гражданам, которых перевезли в Россию в рамках объявленной "эвакуации" вожаками террористических "ДНР" и "ЛНР", закрыли обратный путь – все пункты пропуска в Ростовской области переведены только на въезд в РФ. Поскольку мест в пунктах временного пребывания уже нет, оставшимся без крова предложили переселиться в Мурманская область.

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