Эвакуированные жители ОРДЛО массово возвращаются обратно - Резников

По словам министра, это все была "постановка для киношки".
На Донбассе оккупационные власти объявили эвакуацию мирного населения.
Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это фарсом для "киношки".
Как заявил Резников в программе ТСН.Тиждень на телеканале 1+1, жители ОРДЛО массово возвращаются домой.
"Это (эвакуация жителей ОРДЛО в Россию - ред.) на сегодняшний день фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли, а сейчас наша разведка располагает информацией, что они массово возвращаются домой, потому что их там никто не кормит, не расселяет. То есть это все постановка для киношки", - заявил Резников.
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Обострение на Донбассе и эвакуация населения
18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения. Жителям временно оккупированных районов Донецкой области боевик предложил уехать в Ростовскую область Российской Федерации.
Вскоре к Пушилину присоединился и Леонид Пасечник - главарь группировки "ЛНР", который тоже призвал жителей временно оккупированных территорий уезжать в Россию.
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Вечером 18 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не готовит нападение на Донбассе, как сообщают оккупационные пропагандистские СМИ.
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