Эвакуированные жители ОРДЛО массово возвращаются обратно - Резников

Алексей Резников / УНИАН

На Донбассе оккупационные власти объявили эвакуацию мирного населения.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это фарсом для "киношки".

Как заявил Резников в программе ТСН.Тиждень на телеканале 1+1, жители ОРДЛО массово возвращаются домой.

"Это (эвакуация жителей ОРДЛО в Россию - ред.) на сегодняшний день фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли, а сейчас наша разведка располагает информацией, что они массово возвращаются домой, потому что их там никто не кормит, не расселяет. То есть это все постановка для киношки", - заявил Резников.

Читайте также"Выкинули людей из своих квартир и бросили в палатках": "беженцы" с Донбасса в слезах ночуют в поле

Реклама

Обострение на Донбассе и эвакуация населения

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения. Жителям временно оккупированных районов Донецкой области боевик предложил уехать в Ростовскую область Российской Федерации.

Вскоре к Пушилину присоединился и Леонид Пасечник - главарь группировки "ЛНР", который тоже призвал жителей временно оккупированных территорий уезжать в Россию.

Читайте такжеПоедут в Заполярье: "беженцам" из ОРДЛО предложили новое "укрытие" в России

Вечером 18 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не готовит нападение на Донбассе, как сообщают оккупационные пропагандистские СМИ.

Читайте также: