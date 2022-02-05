Стало известно, где активно продают чернозем

Только за семь месяцев было заключено 86 тысяч сделок.
По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, с начала рынка земель в стране было продано 219 493 гектаров чернозема.
Только с июля 2021 года по 27 января 2022 заключено 86 тысяч соглашений. Также 5447 нотариусов подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру.
Больше всего соглашений заключили в Харьковской области - 8 847. Меньше всего - в Луганской - 1162.
Больше всего гектаров земли продали в:
- Харьковской области - 31 783 га,
- Кировоградской области - 20 660,3 га,
- Днепропетровской области - 19 248,8 га.
Меньше всего земли продали:
- на Прикарпатье - 770,3 га,
- на Буковине -1335,8 га,
- в Ровенской области - 1 490 га.
Больше всего денег за продажу земли выручили:
- в Киевской области - 752,9 млн грн,
- Харьковской области - 574,7 млн грн,
- Полтавской области - 271,1 млн грн.
Напомним, налоговые изменения в 2022 году предусматривают, что украинцы получили новые налоги на землю, а также на собственно выращенные овощи, рассказала адвокат Татьяна Даниленко.
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Автор: Ульяна Виноградова