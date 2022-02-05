Стало известно, где активно продают чернозем

Украинцы массово продают землю / УНИАН

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, с начала рынка земель в стране было продано 219 493 гектаров чернозема.

Только с июля 2021 года по 27 января 2022 заключено 86 тысяч соглашений. Также 5447 нотариусов подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру.

Больше всего соглашений заключили в Харьковской области - 8 847. Меньше всего - в Луганской - 1162.

Больше всего гектаров земли продали в:

Харьковской области - 31 783 га, Кировоградской области - 20 660,3 га, Днепропетровской области - 19 248,8 га.

Меньше всего земли продали:

на Прикарпатье - 770,3 га, на Буковине -1335,8 га, в Ровенской области - 1 490 га.

Больше всего денег за продажу земли выручили:

в Киевской области - 752,9 млн грн, Харьковской области - 574,7 млн грн, Полтавской области - 271,1 млн грн.

Напомним, налоговые изменения в 2022 году предусматривают, что украинцы получили новые налоги на землю, а также на собственно выращенные овощи, рассказала адвокат Татьяна Даниленко.

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