Стало известно, сколько лет светит за убийство полицейской в Киеве

Полиция объявила подозрение женщине, за убийство полицейской.
37-летней женщине, которую задержали за убийство полицейской в Киеве, объявили подозрение по статье об умышленном убийстве.
Правоохранители уже собрали некоторые данные и сообщили, что изначальная версия заключается в том, что между женщинами возник конфликт, однако причины этой ссоры пока выясняют.
Как сообщили в полиции, пока подозреваемой светит от 7 до 15 лет тюрьмы по факту умышленного убийства.
Правоохранители подчеркивают, что сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств преступления.
"Назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинских о причинах смерти женщины", - передает Украина 24.
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Также решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Убийство полицейской в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- 7 марта 2021 года, около трех часов утра в полицию Киева поступило сообщение об обнаружении тела молодой женщины с признаками насильственной смерти у дома по проспекту Бажана в Киеве.
- Погибшей оказалась 37-летняя сотрудница одного из департаментов Нацполиции Украины.
- Эксперты обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.