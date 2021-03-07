Стало известно, сколько лет светит за убийство полицейской в Киеве

Полиция объявила подозрение за убийство киберполицейской / УНИАН

37-летней женщине, которую задержали за убийство полицейской в Киеве, объявили подозрение по статье об умышленном убийстве.

Правоохранители уже собрали некоторые данные и сообщили, что изначальная версия заключается в том, что между женщинами возник конфликт, однако причины этой ссоры пока выясняют.

Как сообщили в полиции, пока подозреваемой светит от 7 до 15 лет тюрьмы по факту умышленного убийства.

Правоохранители подчеркивают, что сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств преступления.

"Назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинских о причинах смерти женщины", - передает Украина 24.

Читайте такжеВ МВД назвали главную версию убийства сотрудницы киберполиции в Киеве

Также решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Убийство полицейской в Киеве - о чем ранее сообщал Главред: