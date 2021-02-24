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Стало известно условие отправки школьников на дистанционное обучение

24 февраля 2021, 10:15
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По словам руководителя киевского управления Госпродпотребслужбы Олега Рубана, сотрудники его ведомства мониторят информацию по заболеваемости в школах.

Школа, дезинфектор
Стало известно условие отправки школьников на карантин / УНИАН

На сегодняшний день в столице Украины отсутствуют основания для перехода школ на обучение в онлайн-формате. Однако такой вариант вероятен по причине скорого и вероятного увеличения случаев заболевания гриппов в школьных коллективах. Об этом заявил руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы по Киеву Олег Рубан.

"Сегодня у нас нет оснований для онлайн-обучения, но, я еще раз повторяю, сейчас циркулирует грипп и острые респираторные вирусные инфекции. Прежде всего, могут пойти дети на онлайн-обучение из-за увеличения заболеваемости в организованных коллективах именно гриппом", ‒ сказал Рубан.

Он также утверждает, что сотрудники его ведомства каждый день мониторят информацию, и, если в какой-то группе учеников / школьном коллективе показатель заболеваемости гриппом превысит 20%, то их сразу отправят на самоизоляцию либо карантин.

По словам Рубана, решение по переводу на онлайн-обучение имеет право принимать руководство учебного заведения.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В среду, 24 февраля, Украина вновь перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности.
  • В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
  • Как говорится на сайте Минздрава, в красную зону карантина отправлены Ивано-Франковская и Черновицкая области. В оранжевую карантинную зону вошли семь областей, а все остальные регионы, в том числе и Киев, попали в желтую.
новости Киева Рубан новости Украины карантин в школах
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