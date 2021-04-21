Степанов рассказал, когда возможен переход Киева из "красной" зоны

Максим Степанов / УНИАН

Киев до конца апреля нынешнего года может покинуть "красную" зону коронавирусного карантина и перейти сразу в "желтую" (минуя "оранжевую"). Об этом заявил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов, сообщает Сегодня.

"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас", – сказал он.

Степанов отметил, что коронавирус точно атеист и ему все равно, что людям нужно праздновать Пасхальные праздники. Поэтому чиновник призвал на праздники не собираться большими компаниями и проводить этот день дома.

Накануне первый вице-мэр Николай Поворозник заявил, что сроки выхода Киева из "красной" зоны станут известны только после окончания детального анализа ситуации с заболеваемостью. О возможности ужесточения коронавирусных ограничений на Пасху будут говорить не ранее концв текущей недели.

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