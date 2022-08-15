Столб дыма над портом: в захваченном РФ Бердянске прогремел мощный взрыв

В Бердянске прогремел взрыв в порту / pixabay.com

В захваченном РФ Бердянске Запорожской области в понедельник, 15 августа, прогремел взрыв.

Взрыв произошел в порту, говорится в сообщении Telegram-канала Запоріжжя.Інфо.

Издание также публикует фото из порта после взрыва. На нем видно дым, который поднимается после прогремевшего взрыва.

Также подчеркивается, что жители Бердянска слышали взрывы в городе.

/ t.me/info_zp

Ранее сообщалось о том, что на захваченных оккупантами РФ территориях Украины продолжают взрываться вражеские склады с боеприпасами.

В Макеевке Донецкой области прогремели мощные взрывы.

В Сети опубликовали снимки и видео пожара и взрывов в Макеевке. Уточняется, что детонация происходит на одном из складов оккупантов РФ.

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