Суд дал добро на задержание Шария / УНИАН

Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария. Подозреваемого в государственной измене разрешили задержать для избрания меры пресечения в суде.

"Суд разрешил задержание подозреваемого", - сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он также уточнил, что суд вынес решение еще на прошлой неделе. В частности, он удовлетворил ходатайство правоохранителей и разрешил задержать Шария и доставить его в суд для избрания меры пресечения.

Дело Шария - о чем сообщалось ранее: