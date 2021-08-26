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Суд отменил в Днепропетровской области региональный статус русского языка

26 августа 2021, 11:44

Региональный статус у русского языка был в 13 из 27 регионов Украины. На сегодняшний день он остается только в Луганской области.

Языковой закон
Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине / УНИАН

Днепропетровский окружной административный суд отменил решение Днепропетровского облсовета, предоставлявшее русскому языку статуса регионального. В частности, речь идет о решении облсовета от 2012 года.

Суд исходил из того, что обжалуемое решение местного облсовета было принято с целью реализации на территории области требований закона "Об основах государственной языковой политики" 2012 года, который, в свою очередь, в 2018 году был признан неконституционным и утратил силу.

Кроме того, решение облсовета противоречит принятому в 2019-м году закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", и облсовет не предпринял мер по приведению своего решения в соответствие с законом. Решение суда вступит в силу, если не будет обжаловано в апелляции. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Ранее через суды русский язык лишили регионального статуса и в других регионах Украины. В апреле это произошло в Запорожской области, до этого – в Харькове, а ещё ранее – в Николаевской области.

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Статус "регионального языка" в Украине

В 2012 году в Украине вступил в силу закон "Об основах государственной языковой политики", который закреплял за областями право наделять языки статусом региональных. Русский язык тогда получил статус регионального в 13 из 27 областей Украины. По фамилиям авторов закона он известен как "закон Колесниченко – Кивалова".

После того как КСУ 28 февраля 2018 года признал этот закон неконституционным, термин "региональные языки" в Украине не используется. Впрочем, до сих пор остаются в силе решения о "региональных языках" Луганского областного совета и в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.

Напомним, в апреле тогдашний пресс-секретарь президента Юлия Мендель сделала громкое заявление об "украинском" русском языке. По ее мнению, некоторые украинцы разжигают ненависть из-за этого вопроса. Она подчеркнула, что не все граждане Украины начали разговаривать на украинском после принятия языкового закона в 2019 году.

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