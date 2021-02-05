Тарифные бунты: протестующие перекрыли трассы и выдвинули новые требования

В Украине новые тарифные протесты / mukachevo.net

В Украине продолжаются акции протеста из-за повышения коммунальных тарифов.

В пятницу, 5 февраля, жители Мукачево на выезде из города перекрыли участок трассы международного значения Киев – Чоп, сообщает местное издание Mukachevo.net.

"Акцию анонсировали еще вчера в социальной сети Фейсбук. Протестующие ходят по пешеходному переходу не пропуская транспорт. Некоторые машины едут в объезд города Мукачево", - говорится в сообщении.

Участники акции требуют от правительства пересмотреть тарифы на коммунальные услуги.

/ mukachevo.net

В данный момент на месте происшествия дежурят правоохранители, которые уже направляют транспорт в объезд. Движение затруднено.

В Лубнах Полтавской области люди также вышли на протест против повышения тарифов на комуслуги.

Протестующие традиционно перекрыли трассу Киев-Харьков, рассказал в Telegram-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук.

/ t.me/mosiychuk72

Люди требуют реального снижение тарифов на газ и его транспортировку. Призывают и к конкретным шагам, которые приведут к результату в интересах населения, а не отдельно взятых людей.

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"В случае невыполнения своих требований земляки-лубенчане призывают другие регионы Украины их поддержать, и уже через неделю проведя скоординированную тарифную стражу во всех областях, парализовать автомобильное движение по всей стране, пока власть не услышит людей", - пишет Мосийчук, добавив, что также планируются блокировки работы Лубныгаз.

/ t.me/mosiychuk72

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