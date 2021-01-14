Тарифы на газ и субсидии: в Слуге народа объявили о новых планах

По словам Евгении Кравчук, депутаты и чиновники обсудят снижение цены за транспортировку газа.
Народные депутаты, представители Кабмина и НКРЭКУ намерены в четверг, 14 января, обсудить в рамках совещания вопросы снижения цены на транспортировку газа и помощи домохозяйствам, перешедшим на отопление электроэнергией.
Как заявила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравченко в комментарии изданию РБК-Украина, на совещании, которое пройдет в режиме онлайн, также примут участие и. о главы Минэнерго Юрий Витренко и премьер-министр Денис Шмыгаль.
По ее словам, нужно обсудить вопросы снижение цены на транспортировку газа. Следует узнать позицию Нацкомиссии по вопросам регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг касательно действий регулятора по вопросу деятельности облгазов.Читайте такжеВ МВФ разозлились из-за снижения тарифов для украинцев
"Остается вопрос по транспортировке, потому что в облгазах увеличение (тарифа) также произошло. Хотим услышать от НКРЭКУ о плане действий в отношении облгазов", - отметила Кравченко.
Кроме того, власти рассматривают вопрос предоставления помощи домохозяйства, перешедшим на электрическое отопление. Не исключен вариант, при котором им предоставят денежную помощь.
"Что делать с домохозяйствами, которые перешли на электрокотлы. Есть целые города, которые отказались (от газа), например, Никополь. Часть льгот отменили. Хотим понять, какое решение. Как вариант - денежная субсидия", - подчеркнула Кравченко.
Тарифы на газ новости
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января заявил, что власти приняли решение о государственном регулировании цены на газ на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Цена должна действовать на весь текущий срок отопительного периода.
- В Офисе президента заявили, что государство решило снизить цену на газ для населения на ниже рыночной, вследствие чего украинцам удастся сэкономить до 30% в своих платежках на газ.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов полагает, что цену на газ для бытовых потребителей снизят лишь на временной основе – до конца отопительного сезона. В дальнейшем стоимость газа может достичь показателя в 12 гривен за кубический метр.