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Температура и проблемы с желудком: украинец, который заразился Дельтой, рассказал, как начиналась болезнь

15 сентября 2021, 09:49

Виталий поделился, что во время болезни у него не исчезал ни запах, ни вкус, однако появилось расстройство желудка. Две недели он был на аппарате ИВЛ.

коронавирус
Супруга Виталия не заразилась, потому что был вакцинирована / Фото Reuters

Штамм коронавируса Дельта атакует украинцев. Врачи говорят, что вирусная нагрузка у индийского штамма COVID-19 в 1000 раз больше, чем у других типов коронавируса. Житель Черновицкой области рассказал, как боролся с болезнью и какими были симптомы.

Сейчас Виталий находится в реанимации, почти две недели его состояние было тяжелым. Он находился под аппаратом искусственной вентиляции легких, пишет Молодой буковинец.

Мужчина рассказал, что когда поднялась температура, он подумал, что это обычная простуда.

"Под вечер меня начало немного лихорадить, измерил температуру – повышена. 38 градусов была. Я выпил жаропонижающее и лег спать. На следующий день температура была повышена, появилось головокружение. Думал, что это простуда, потому что перед этим в поле работал, на жаре, а затем сразу зашел в помещение с кондиционером. Но что-то неладное я заподозрил через два дня", – рассказал пациент.

Виталий говорит, что у него не исчезал ни запах, ни вкус, однако появилось расстройство желудка.

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"Уже на следующий день мне стало очень плохо... Жена вызвала скорую, госпитализировали. Впоследствии уже подключили к аппарату ИВЛ. Говорили, что были поражены легкие, и вирус хорошо "разгулялся" за эти дни. Жену отправили на самоизоляцию", – добавил мужчина.

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Супруга Виталия не заразилась, потому что был вакцинирована.

"Она захотела вакцинироваться, а вот я... не верил в действенность вакцины, хотя жена говорила, что подхвачу эту "гадость"... сглазила", – подчеркнул буковинец.

Сейчас мужчину уже отключили от аппарата ИВЛ. Он чувствует себя намного лучше, однако опасается осложнений, которые могут возникнуть после болезни.

"Никому не желаю оказаться в больнице, еще и в таком состоянии, как я. Мне то повезло, я выбрался. Но не всем, к сожалению, так везет", - добавил Виталий.

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Как сообщал Главред, Украине грозит новый всплеск заболеваемости коронавирусом из-за штамма Дельта – он более агрессивен, заразен и поражает молодых людей и детей. Врач-эпидемиолог Сергей Кравченко отметил, что штамм Дельта сложнее лечить, в Украине может возникнуть проблема с нехваткой кислорода для больных.

Врач-анестезиолог одной из израильских компаний Борис Бриль заявил, что вакцины против коронавируса на основе инактивированного вируса, в том числе и китайский препарат CoronaVac производства компании SinoVac, могут оказаться наиболее эффективными против новых штаммов, в том числе Дельта-штамма.

В свою очередь, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna.

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