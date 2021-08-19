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Больным штаммом Дельта в Украине может не хватить кислорода - врач

19 августа 2021, 09:21
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Ранее для лечения COVID-пациентов была потребность в подаче кислородной смеси со скоростью 10 л/мин. С Дельтой эта скорость увеличивается от 40 до 60 л/мин.

коронавирус,больница
Штамм Дельта стало сложнее лечить / Reuters

Украине грозит новый всплеск заболеваемости коронавирусом из-за штамма Дельта – он более агрессивен, заразен и поражает молодых людей и детей. Врач-эпидемиолог Сергей Кравченко отметил, что штамм Дельта сложнее лечить и в Украине может возникнуть проблема с нехваткой кислорода для больных.

Медик отметил, что в Украине 40 тысяч коек, которые обеспечены доступом к кислородному концентратору или к кислородной магистрали, передает Obozrevatel.

"Проблема заключается в том, что штамм Дельта стало сложнее лечить. Ранее для лечения пациентов с коронавирусом была потребность в подаче кислородной смеси со скоростью 10 литров в минуту. С Дельтой эта скорость увеличивается от 40 до 60 литров в минуту", - рассказал эпидемиолог.

"Кислородные концентраторы, которые использовались у нас в прошлом году, давали именно такой поток кислородной смеси. Сейчас их мощности может не хватить. С Дельтой эта скорость увеличивается от 40 до 60 литров в минуту" - добавил Кравченко.

Смотрите видео: как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине, спрогнозировал глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Как сообщал Главред, осенью штамм коронавируса Дельта будет доминировать не только в Европе и в Азии, но и в Украине. Он вытеснит другие штаммы, заявил врач-эпидемиолог Сергей Кравченко. По его прогнозу, из-за Дельта-штамма осенью и зимой Украину ждут новые локдауны.

Штамм Дельта в Украине - о чем ранее писал Главред:

Эпидемиологи прогнозируют, что количество больных коронавирусом в Украине начнет ощутимо расти. Как заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, в стране Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта.

В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса Дельта подтвердили у 9-месячного ребенка. Его госпитализировали вместе с матерью.

В Одесской области в детском лагере Молодая гвардия, где была зафиксирована вспышка коронавируса, у детей и воспитателей подтвердился Дельта-штамм коронавируса.

Тем временем ученые объяснили, можно ли заразиться штаммом Дельта от вакцинированных.

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