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Осенью и зимой Украину ждут Дельта-локдауны - эпидемиолог

19 августа 2021, 08:11

Эпидемиологическая эффективность вакцины значительно снизилась, люди будут продолжать болеть, даже если у нас будет провакцинировано 100% населения.

Локдаун
Украину ждут новые локдауны / УНИАН

Осенью штамм коронавируса Дельта будет доминировать не только в Европе и в Азии, но и в Украине. Он вытеснит другие штаммы и будет доминировать. Такой прогноз озвучил врач-эпидемиолог Сергей Кравченко.

По его словам, попадание штамма Дельта на территорию Украины было только вопросом времени, так как для инфекционных болезней границ нет, передает Obozrevatel.

"В течение квартала штамм Дельта вытеснит другие штаммы и будет доминировать. Потому что он более агрессивен, он поражает более молодых людей, детей. Значительно сократился инкубационный период – с 14 до 3 суток. Значительно увеличилось базовое репродуктивное число, то есть заразность", - отметил Кравченко.

При этом, по словам эпидемиолога, Украину ждут новые локдауны.

"Исследование, которое у нас анонсировали, о том, что якобы 40% украинских граждан уже имеют антитела к коронавирусу, не выдерживает никакой критики. Никто не знает, каким образом проводилось это исследование, насколько оно репрезентативно. Что касается пациентов, которые являются иммунными и имеют соответствующий иммунитет за счет того, что они переболели или вакцинировались, то, к сожалению, их недостаточно для формирования коллективного иммунитета", - считает Кравченко.

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Читайте такжеШтамм Дельта – это финиш: ученый спрогнозировал развитие пандемии COVID-19По его словам, учитывая тот факт, что эпидемиологическая эффективность вакцины значительно снизилась, люди будут продолжать болеть, даже если у нас будет провакцинировано 100% населения.

"Почему они будут болеть? До 5% населения у нас исповедуют антивакцинальные настроения, то есть не будут вакцинироваться ни при каких обстоятельствах. 2% населения имеют противопоказания к вакцинации. Плюс определенный процент вакцинированных также будет болеть. При изменении погодных условий наступит благоприятный период для распространения вируса. В результате будет рост заболеваемости и смертности. Единственным инструментом сдерживания инфекции является введение жестких ограничительных мер. Я думаю, что в осенне-зимний период будут жесткие карантины, Дельта-локдауны", - резюмировал эпидемиолог.

Штамм Дельта в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на 13 августа, на территории Украины уже зарегистрировали 300 случаев заболевания Дельта-штаммом коронавируса. То есть общее количество эпизодов возросло вдвое.

В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса Дельта подтвердили у 9-месячного ребенка. Его госпитализировали вместе с матерью.

В Одесской области в детском лагере Молодая гвардия, где была зафиксирована вспышка коронавируса, у 30 детей и 3 воспитателей подтвердился Дельта-штамм коронавируса.

Эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели в Украине количество больных коронавирусом начнет ощутимо расти, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, в Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта.

Тем временем ученые объяснили, можно ли заразиться штаммом Дельта от вакцинированных.

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