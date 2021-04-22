Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире

В мире продолжает увеличиваться количество вакцинированных от COVID-19 людей. В среднем за неделю добавляется около 50-60 миллионов привитых лиц.
В Украине в среднем за неделю от коронавируса COVID-19 вакцинируют 0,2% населения ‒ что вдесятеро меньше, чем в среднем в европейских странах, где каждую неделю прививают около 15 миллионов человек (это составляет 2% населения). Об этом заявил в Facebook руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
По его словам, в мире продолжает увеличиваться количество вакцинированных от COVID-19 людей (как минимум, одной дозой). В среднем за неделю добавляется около 50-60 млн привитых лиц ‒ чуть менее 1% всего населения в мире.
Лидер по количеству вакцинированных граждан ‒ Израиль. Кроме того, постоянно увеличивается количество привитых в Великобритании и ОАЭ.
"В Европе Великобритания является лидером по количеству введенных доз на 100 человек, по проценту провакцинированных одной дозой. Процент вакцинированных полностью с каждой неделей увеличивается", ‒ сказал Ганиченко.
По его словам, всего Украине вакцинировано 1,3% населения (+0,2% по сравнению с прошлой неделей).
"В Украине добавляется процент вакцинированного населения относительно медленно. Если мы говорим о Европе ‒ в среднем прирост на 2% в неделю (около 15 млн человек), в Украине - это в десять раз меньше ‒ 0,2% за неделю", ‒ подытожил он.
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Вакцинация в Украине: новости
- В Украине при нынешних темпах вакцинация 75% населения от COVID-19 сможет состояться через 10 лет, заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
- Шмыгаль сделал важное заявление о вакцинации украинцев прививкой Pfizer. Вакциной Pfizer будут прививать по всей Украине, сказал премьер.
- Минздрав назвал условие вакцинации от COVID-19 в Украине всех желающих. Целью Минздрава является вакцинация от коронавируса 50% взрослых украинцев уже до конца 2021 года, утверждает Виктор Ляшко.