Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире

Темпы вакцинации от коронавируса в Украине и Европе / Reuters

В Украине в среднем за неделю от коронавируса COVID-19 вакцинируют 0,2% населения ‒ что вдесятеро меньше, чем в среднем в европейских странах, где каждую неделю прививают около 15 миллионов человек (это составляет 2% населения). Об этом заявил в Facebook руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, в мире продолжает увеличиваться количество вакцинированных от COVID-19 людей (как минимум, одной дозой). В среднем за неделю добавляется около 50-60 млн привитых лиц ‒ чуть менее 1% всего населения в мире.

Лидер по количеству вакцинированных граждан ‒ Израиль. Кроме того, постоянно увеличивается количество привитых в Великобритании и ОАЭ.

"В Европе Великобритания является лидером по количеству введенных доз на 100 человек, по проценту провакцинированных одной дозой. Процент вакцинированных полностью с каждой неделей увеличивается", ‒ сказал Ганиченко.

По его словам, всего Украине вакцинировано 1,3% населения (+0,2% по сравнению с прошлой неделей).

"В Украине добавляется процент вакцинированного населения относительно медленно. Если мы говорим о Европе ‒ в среднем прирост на 2% в неделю (около 15 млн человек), в Украине - это в десять раз меньше ‒ 0,2% за неделю", ‒ подытожил он.

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