УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Торговые центры и кинотеатры: где в Украине можно уколоться от COVID-19

5 июня 2021, 11:33

Все украинцы, которые записались через приложение Дия либо у семейного врача, имеют право вакцинироваться от коронавируса COVID-19 5-6 июня.

Вакцинация
Вакцинация / Reuters

На выходных, 5-6 июня 2021 года, Центры вакцинации от COVID-19 работают в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Полтаве и Ровно. На прививки имеют право люди, которые записались через приложение Дия либо у семейного врача, сообщают представители Минздрава.

Киев

Вакцинацию будут проводить и 5, и 6 июня. Центр вакцинации будет открыт с 10:00 до 17:30 по адресу: Броварской проспект, 15 (корпус 4, вход 4-А).

Вакцинировать будут в два потока:

  • первый ‒ для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время;
  • второй ‒ для тех, кто также записался через Дию, но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут либо дождаться вызова, либо вакцинироваться в порядке живой очереди.

Полтава и область

Прививки будут делать в пяти временных Центрах массовой вакцинации китайской вакциной CoronaVac. Центры вакцинации будут работать и 5, и 6 июня с 09:00 до 18:00.

Где можно вакцинироваться:

  • Полтава – на базе Полтавского юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (проспект Первомайский, 5);
  • Кременчуг - на базе Кременчугского лицея №11 Гарант (ул. Первомайская, 53);
  • Лубны - на базе кинотеатра Киевская Русь (проспект Владимирский, 16);
  • Горишни Плавни ‒ обособленный админкорпус Горно-обогатительного комбината (улица Строителей, 16).

Читайте такжеЛяшко назвал главное условие открытия центров вакцинации от COVID-19 по всей Украине

Одесса

Прививки будут делать вакциной CoronaVac. Центры вакцинации населения будут работать в воскресенье, 6 июня, с 09:00 до 17:00:

  • торговом центре Мегадом, улица Толбухина, 135;
  • торговом центре Fontan Sky, переулок Семафорный, 4;
  • школа №15 на ул. Крымская, 80-А.

Львов

На выходные Центр вакцинации на стадионе Арена "Львов" продолжит свою работу. Также будут две дополнительные бригады, которые будут вакцинировать население.

Прививки вакциной CoronaVac будут делать жителям области, которые зарегистрировались в приложении Дия.

Вакцинация продлится в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00.

Тернополь

Центр вакцинации расположен на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко на улице Воссоединения, 45.

Прививать будут китайской CoronaVac на выходных.

Ровно

Центр вакцинации разместят на базе Ровенского областного клинического лечебно-диагностического центра имени Полищука, по адресу: улица 16 Июля, 36.

Далее ‒ Для того чтобы вакцинироваться, при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон - в случае подтверждения записи на вакцинацию в приложении Дия.

Читайте такжеВакцинация в Киеве от коронавируса будет проходить по-другому: власти раскрыли нюансы

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском Центре массовой вакцинации от COVID-19 в первые дни работы желающих прививали препаратом CoronaVac, созданным китайской компанией Sinovac Biotech. В Украине есть еще несколько вакцин от коронавируса. Все препараты необходимо колото два раза.

В Украине вакцинация началась 24 февраля. В стране сначала начали прививать медработников, военных и пожилых людей. Позже очередь дошла до некоторых спортсменов и работников сферы образования.

По состоянию на 2 июня в Украине вакцинировали 1 076 793 человека, при этом две дозы получили 138 090 человек, поделились в Минздраве.

вакцинация коронавирус в Украине COVID-19
Сейчас вы просматриваете новость «Торговые центры и кинотеатры: где в Украине можно уколоться от COVID-19». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Церковный календарь праздников в июне 2021: даты Вознесения и ТроицыЦерковный календарь праздников в июне 2021: даты Вознесения и Троицы Названы самые полезные напитки для организма человекаНазваны самые полезные напитки для организма человека Умер звезда сериала Папик, знаменитый украинский актер Шептекита ВалерийУмер звезда сериала Папик, знаменитый украинский актер Шептекита Валерий Ани Лорак едва вместила огромную грудь в новое бикиниАни Лорак едва вместила огромную грудь в новое бикини В Германии ответили, почему не дадут Украине летальное оружиеВ Германии ответили, почему не дадут Украине летальное оружие

Последние новости

12:15

"Прислуживаться не буду": бывшего замсекретаря СНБО Кривоноса уволили из рядов ВСУ

11:46

В Китае разрешили колоть вакцину от коронавируса Sinovac детям от трех лет Видео

11:37

Гороскоп на завтра 6 июня 2021 всех знаков Зодиака: блестящий успех или крах надежд и травмы Видео

11:33

Торговые центры и кинотеатры: где в Украине можно уколоться от COVID-19

11:31

Вещи, которые женщина ни в коем случае не должна одевать на свадьбу Видео

Реклама
11:22

Эксперт объяснил, как Лукашенко будет использовать Протасевича Видео

10:18

"Засосало" в аппарат МРТ и покалечило: всплыли неожиданные детали опасной диагностики в Одессе Видео

09:52

Табачник, Богатырева, Пискун: в СНБО назвали 20 бывших топ-чиновников, которых выселяют с госдач Видео

09:29

В Харькове пригрозили устроить бойню, как в Казани: кто и зачем распространил угрозы Видео

09:17

На Прикарпатье произошло землетрясение

08:44

Самое модное окрашивание волос на лето 2021: теплый блонд в стиле 60-х и французский мокко Фото Видео

08:21

Закон об олигархах: к чему больше всего вопросов и почему Рада попытается "пропетлять" мнение

08:15

Коронавирус в Украине: за сутки почти две тысячи случаев заражения и тысяча госпитализаций Видео

08:14

Гороскоп на 5 июня 2021 всех знаков Зодиака: служебный "переворот" и грубый просчет Видео

08:01

Лукашенко использует жестокие сталинские методы, интервью Протасевича "вынужденное" - МИД Чехии Видео

07:28

"Не позволю, чтобы меня делали дебилом": Данилов ответил на "наезд" Ляшко из-за Германии и Франции Видео

07:01

"У меня классная жопа": дочь Урганта дерзко обнажила ягодицы и произвела фурор

06:45

Роман Протасевич - это белорусская версия Нади Савченко мнение

06:02

Праздник Петра и Павла в 2021 году: какого числа, традиции и запреты Видео

05:25

В Украине резко взлетают цены на проезд в транспорте: сколько теперь заплатят пассажиры Видео

Реклама
05:19

Почему смертельно опасно вешать магниты на холодильник

05:02

Как защитить колени во время приседаний: простые способы Видео

04:30

Кравчук раскрыл детали грядущих переговоров Байдена и Путина об Украине Видео

04:30

В Беларуси объяснили, как силовики выбивали из Протасевича "признание" Видео

03:50

Синоптик рассказала, кого на выходных в Украине будет заливать сильнее всего Видео

03:02

Ученые изобрели еще один способ продлить молодость организма

02:06

"Эти вишенки потрогал бы": почти голая Ивлеева снялась топлес и на шпильках

00:51

Угроза наступления на Киев: эксперт РФ раскрыл планы Путина по Украине Видео

00:19

Киев, Львов и далее: в каких городах Украины на выходных можно будет вакцинироваться Видео

04 июня, пятница
23:57

В Минздраве рассказали, когда навсегда исчезнут бумажные больничные

23:30

Встреча Байдена и Путина: в Белом доме раскрыли планы США по Украине Видео

23:28

В Киеве неизвестные подстрелили топ-чиновника

22:58

В Минюсте поведали, в каком случае олигарха можно будет кинуть за решетку

22:44

Новый удар по Северному потоку-2: у Путина оценили вероятность провала запуска газопровода Видео

22:30

Сердечный приступ: этот сок с пикантным вкусом может защитить от инфаркта Видео

22:16

Защищает от рака и старения: диетолог объяснил, как правильно есть редис Видео

22:16

ВОЗ сделала тревожное заявление о вакцинации от коронавируса Видео

22:09

Сколько алкоголь остается в организме и какие риски Видео

21:57

У Зеленского заявили о тайном решении СНБО по интеграции Украины в НАТО Видео

21:24

В Харькове мать беспощадно избила маленького сына "ради воспитания" Видео

Реклама
21:19

Зеленский призвал решить "судьбу олигархов" в Украине на референдуме Видео

20:34

В Украине появятся новые дорожные знаки: что нужно знать водителю Видео

20:10

Игры серии No More Heroes от безумных японцев получили дату выхода на ПК Видео

20:04

Наколотая ручка: в Житомире врачи истыкали иглой конечность ребенку Видео

20:02

Порошенко "под страхом привода" все-таки явился на допрос в СБУ Видео

19:49

Невозможное явление путинского постсоветского периода мнение

19:48

"Нужна добрая воля Украины": Путин объяснил ситуацию с транзитом газа после запуска СП-2 Видео

19:45

Авторы Ratchet & Clank презентовали ностальгирующий ролик в преддверии выхода новой части Видео

19:25

Путин признался, чего ожидает от встречи с Байденом

19:00

Появились неутешительные новости для фанатов украинского игросериала Metro Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять