Торговые центры и кинотеатры: где в Украине можно уколоться от COVID-19

Вакцинация / Reuters

На выходных, 5-6 июня 2021 года, Центры вакцинации от COVID-19 работают в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Полтаве и Ровно. На прививки имеют право люди, которые записались через приложение Дия либо у семейного врача, сообщают представители Минздрава.

Киев

Вакцинацию будут проводить и 5, и 6 июня. Центр вакцинации будет открыт с 10:00 до 17:30 по адресу: Броварской проспект, 15 (корпус 4, вход 4-А).

Вакцинировать будут в два потока:

первый ‒ для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время;

второй ‒ для тех, кто также записался через Дию, но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут либо дождаться вызова, либо вакцинироваться в порядке живой очереди.

Полтава и область

Прививки будут делать в пяти временных Центрах массовой вакцинации китайской вакциной CoronaVac. Центры вакцинации будут работать и 5, и 6 июня с 09:00 до 18:00.

Где можно вакцинироваться:

Полтава – на базе Полтавского юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (проспект Первомайский, 5);

Кременчуг - на базе Кременчугского лицея №11 Гарант (ул. Первомайская, 53);

Лубны - на базе кинотеатра Киевская Русь (проспект Владимирский, 16);

Горишни Плавни ‒ обособленный админкорпус Горно-обогатительного комбината (улица Строителей, 16).

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Одесса

Прививки будут делать вакциной CoronaVac. Центры вакцинации населения будут работать в воскресенье, 6 июня, с 09:00 до 17:00:

торговом центре Мегадом, улица Толбухина, 135;

торговом центре Fontan Sky, переулок Семафорный, 4;

школа №15 на ул. Крымская, 80-А.

Львов

На выходные Центр вакцинации на стадионе Арена "Львов" продолжит свою работу. Также будут две дополнительные бригады, которые будут вакцинировать население.

Прививки вакциной CoronaVac будут делать жителям области, которые зарегистрировались в приложении Дия.

Вакцинация продлится в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00.

Тернополь

Центр вакцинации расположен на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко на улице Воссоединения, 45.

Прививать будут китайской CoronaVac на выходных.

Ровно

Центр вакцинации разместят на базе Ровенского областного клинического лечебно-диагностического центра имени Полищука, по адресу: улица 16 Июля, 36.

Далее ‒ Для того чтобы вакцинироваться, при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон - в случае подтверждения записи на вакцинацию в приложении Дия.

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Напомним, ранее сообщалось, что в киевском Центре массовой вакцинации от COVID-19 в первые дни работы желающих прививали препаратом CoronaVac, созданным китайской компанией Sinovac Biotech. В Украине есть еще несколько вакцин от коронавируса. Все препараты необходимо колото два раза.

В Украине вакцинация началась 24 февраля. В стране сначала начали прививать медработников, военных и пожилых людей. Позже очередь дошла до некоторых спортсменов и работников сферы образования.

По состоянию на 2 июня в Украине вакцинировали 1 076 793 человека, при этом две дозы получили 138 090 человек, поделились в Минздраве.