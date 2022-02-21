Трое полицейских и двое мужчин провалились под лед: кадры трагедии в Днепре

Трое полицейских и двое мужчин провалились под лед в Днепре/ dsns.gov.ua

В Днепре под лед провалились пять человек, среди которых трое полицейских. В результате инцидента один мужчина умер.

Сообщение о том, что на реке Днепр мужчина во время рыбалки провалился под лед, в Службу спасения "101" поступило днем, 20 февраля.

Первыми на место приехали три сотрудника полиции, которые попытались спасти рыбака, однако сами провалились под лед.

Следом за ними под лед провалился еще один местный житель, пытавшийся помочь сотрудникам Национальной полиции. Спасателям удалось достать из воды всех мужчин, но рыбак скончался в карете скорой помощи.

Читайте такжеОнколог - "морж" спас девочку, провалившуюся под лед в КропивницкомРанее в селе Заречье Волынской области провалился под лед и утонул 13-летний местный житель. Его тело обнаружили в реке Луга. Предварительно известно, что вместе с друзьями мальчик играл на льду и попал в воду. Спасти его не удалось.

Кроме того, в Днепре на центральном пляже острова Монастырский два подростка провалились под лед. Один из них сразу выбрался на берег, а второй исчез под водой. Его тело нашли спасатели.

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