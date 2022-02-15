Скулила и еле держалась на воде: рыбалка на Киевщине спас собаку, которая провалилась под лед

Рыбак на Киевщине спас собаку, которая провалилась под лед/ Скрин из видео

На Киевщине неравнодушный мужчина бросился на лед, чтобы спасти собаку, которая провалилась в воду.

Это произошло в поселке Макаров Киевской области. Видео спасения обнародовали в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Бездомное животное провалилось под лед в нескольких метрах от берега, скулило и безрезультатно пыталось само выбраться из воды. Как видно на видео, рыбак, который увидел пса в воде, добрался к нему с помощью плавсредства.

Пока мужчина прорубал лед на своем пути, чтобы иметь возможность доплыть до собаки, очевидцы с берега подбадривали его. Также слышно, как неравнодушные люди ищут среди присутствующих, у кого есть теплая одежда для замерзшей собаки.

Пес пробыл в воде около получаса, прежде чем его удалось достать.

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После спасения собаку отвезли в ветеринарную клинику. Спасенного пса согласились забрать к себе очевидцы этого инцидента.

Напомним, на Закарпатье спасатели вынесли из горящего дома четырех щенков. Во время тушения пожара они случайно услышали странный писк из-под кровати в одной из комнат.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области неадекват расстрелял трех собак своей соседки. Полиция откликнулась на вызов 51-летней женщины, по словам которой мужчина убил животных прямо в ее дворе. Владелицы дома на момент пожара не было дома.

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