В Одесской области нашли изуродованное собаками тело женщины, которая исчезла месяц назад

Пропавшую месяц назад в Одесской области женщину нашли мертвой / УНИАН

В городе Килия Одесской области неподалеку от кладбища местные жители нашли тело женщины, которое сильно искусали бродячие животные.

Женщина ушла из дома и не вернулась еще в середине декабря 2021 года. Об обнаружении ее тела сообщило в понедельник, 10 января, издание "Бессарабия Информ" со ссылкой на собственные источники.

Родные не заявляли в полицию об исчезновении, потому что думали, что гражданка вернется сама. Однако 5 января 2022 года ее тело было найдено вблизи местного кладбища на улице Кагульской.

На теле погибшей обнаружили следы укусов бродячих собак.

По данным судмедэкспертов, смерть женщины наступила примерно 20 декабря. При этом ее тело нашли через две недели после смерти.

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Правоохранители изучают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Днепре 7 января нашли обглоданное тело женщины. Тело погибшей обнаружили местные жители возле теплотрассы. В результате чего умерла женщина, сейчас неизвестно.

Как ранее сообщали, в Днепропетровской области обнаружили тело 29-летней женщины. По предварительной информации перед смертью ее изнасиловали, а тело пытались сжечь.

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