Таинственная трагедия: в Мариуполе на металлургическом заводе нашли мертвые тела

В Мариуполе на металлургическом заводе нашли мертвые тела/ УНИАН

На металлургическом комбинате "Азовсталь" в городе Мариуполь (Донецкая область) обнаружили мертвые тела троих людей. Об этом в среду, 5 января, рассказали представители пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, они не были работниками государственного предприятия. Известно, что тела погибших были обнаружены утром 4 января в неэксплуатированном подсобном помещении вблизи доменной печи. Причину смерти сейчас устанавливают правоохранительные органы.

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