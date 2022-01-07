Все лицо обгрызли собаки: в Днепре нашли труп женщины

Тело нашли возле больницы / Информатор

В Днепре, 7 января, возле городской больницы №6 нашли обглоданное тело женщины.

Как сообщает издание Информатор, тело погибшей обнаружили местные жители у теплотрассы на улице Батумской.

"В результате чего умерла женщина, сейчас неизвестно. Ее личность пока также не удалось установить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лицо гражданки поглотили бродячие собаки.

На месте происшествия работали следователи и судмедэксперты.

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Все обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

Как ранее сообщали, на Днепропетровщине обнаружили тело 29-летней женщины. По предварительной информации перед смертью ее изнасиловали, а тело пытались сжечь.

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

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