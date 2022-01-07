Все лицо обгрызли собаки: в Днепре нашли труп женщины

Лицо женщины поглотили бродячие собаки.
В Днепре, 7 января, возле городской больницы №6 нашли обглоданное тело женщины.
Как сообщает издание Информатор, тело погибшей обнаружили местные жители у теплотрассы на улице Батумской.
"В результате чего умерла женщина, сейчас неизвестно. Ее личность пока также не удалось установить", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лицо гражданки поглотили бродячие собаки.
На месте происшествия работали следователи и судмедэксперты.
Все обстоятельства и детали произошедшего выясняются.
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