Фейерверк и собаки: как уберечь животное от последствий внезапного шумного выхлопа

Собаки боятся фейерверка / 1zoom.ru

Ветеринары предостерегают, что взрывы салютов и фейерверков наносят непоправимый вред животным.

Более того, по словам экспертов, в некоторых случаях это может их увечить или убить.

В пресс-службе КГГА со ссылкой на столичных ветеринаров утверждают, что подготовить животное к этому стрессу невозможно. Также известно, что внезапного взрыва может испугаться даже дрессированный пес.

"Ежегодно во время новогодних праздников к нам обращаются десятки киевлян, любимцы которых стали жертвами таких опасных забав. Внезапные взрывы петард и фейерверков пугают животное, оно может убежать от хозяина или даже попасть под автомобиль", - утверждает директор "Киевской городской больницы ветеринарной медицины" Наталья Мазур.

Из-за шока от громкого выхлопа теряют ориентацию в пространстве и птицы, которые впоследствии врезаются в машины, деревья, здания. Поэтому данное действие может навредить и людям, в частности, водителям, которым на пути попадется падающая птица.

Несколько советов, как защитить животное от новогодней пиротехники

выгуливать питомца подальше от мест массовых развлечений;

гулять с животным утром или днем;

не отпускать собаку с поводка;

при взрыве обнять и успокоить.

Напомним, новогодний стол 2022 может стать настоящим испытанием для нашего организма – ведь он не привык в повседневной жизни потреблять такое разнообразие блюд. При этом далеко не все из них – полезны. Диетолог Оксана Скиталинская рассказала, как можно подготовиться к праздничному застолью, чтобы не навредить своему здоровью.

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