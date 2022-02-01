Спрятались под кроватью и подавали сигналы SOS: закарпатские спасатели вынесли из пламени щенков

Животных удалось спасти чудом – их еле было слышно в охваченной огнем комнате.
На Закарпатье в селе Дубровка Хустского района спасатели вынесли из горящего дома четырех щенков. Во время тушения пожара они случайно услышали странный писк из-под кровати в одной из комнат.
Щенки очень тихо подавали сигнал SOS, спрятавшись под кроватью, сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.
Отмечается, что владелицы дома на момент пожара не было дома. Когда пламя полностью охватило крышу одноэтажного дома, его заметили соседи, которые сразу же вызвали пожарных.
Один из спасателей во время тушения пожара услышал в комнате тихое скуление и нашел под кроватью четырех щенков. Он немедленно вынес животных на свежий воздух и передал соседям.спасли котенка, который просидел на рельсах 15 часов. Зоозащитникам пришлось доставать его шваброй с сачком, ведь рельсы были под напряжением.
Также ранее во Львове полицейские успели реанимировать кошку, которая надышалась угарным газом во время пожара. Для этого ей пришлось делать искусственный массаж сердца.
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