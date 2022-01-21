На Харьковщине мальчик-сирота с соседом спасли бабушку и племянников из пылающего дома

На Харьковщине мальчик-сирота с соседом спасли бабушку и племянников / ua.depositphotos.com

В Харьковской области 15-летний паренек-сирота Дмитрий Гербут спас из пылающего дома свою бабушку и двух племянников. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Гербут рассказал, что самостоятельно не смог спасти 8-летнего племянника Тимофея.

"Я сначала вытолкнул бабушку (из дома, который пылал, – Главред), потом младшего племянника и старшую (племянницу – Главред) и сам выскочил, а за средним уже не мог полезть, потому что там уже горело", – говорит подросток.

Еще одного его родственника из горящего здания спас 47-летний сосед Василий. Несмотря на это, он через окна трижды лез в дом и все-таки нашел Тимофея – тот лежал под кроватью.

После героического поступка парень и его сосед получили награды от спасателей – медали и грамоты.

Реклама

Читайте такжеХотел покончить с собой в прямом эфире: во Львове от суицида спасли 21-летнего парня

Напомним, ранее сообщалось о том, что в частном доме в селе Вторая Староверовка Красноградского района Харьковской области 25 декабря произошел крупный пожар. По данным спасателей, из горящего жилья 8-летнего мальчика спас сосед Василий Чередниченко. После такого поступка мужчину в ГСЧС хотят номинировать на премию "Герой-спасатель года".