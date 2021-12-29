"Ребенок без сознания лежал под кроватью": на Харьковщине мужчина вынес 8-летнего мальчика из пылающего дома

На Харьковщине мужчина вынес 8-летнего мальчика из пылающего дома / ГСЧС

Василий Чередниченко, житель села Вторая Староверовка (Харьковская область) спас восьмилетнего мальчика – вынес его из горящего дня. Об этом сообщили представители ГСЧС.

"Мужчина видел, как 16-летний юноша выводит людей из охваченного дымом и пламенем дома и умоляет помочь. Юноше удалось проснуться первому. Он начал будить бабушку и других детей и выводить их из очага пожара. Так ему удалось спасти от удушья самого себя, бабушку, 13-летнюю сестренку и 9-летнего мальчика, который пришел ночевать в их дом. Однако в доме остался самый маленький братик 8-ми лет. Юноша сообщил, что не смог отыскать брата и не может уже войти в горящий дом", − сообщили спасатели.

Тогда это попытался сделать Василий. С третьего раза ему это удалось – он все-таки нашел ребенка. Мальчик лежал без сознания под кроватью.

"Уже на улице малыш пришел в себя. Всех спасенных немедленно госпитализировали в медицинское учреждение с подозрением на отравление угарным газом. На момент прибытия пожарных деревянный дом пылал уже по всей своей площади в 80 квадратных метров. Большинство конструкций были разрушены. В 04:40 пожарным удалось локализовать огонь. Окончательная его ликвидация состоялась в 10:00", - отметили спасатели.

По словам представителя областного управления спасателей Евгения Василенко, теперь Василия Чередниченко хотят номинировать на премию "Герой-спасатель года".

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Василий Чередниченко / ГСЧС

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Напомним, в Северодонецке Луганской области патрульный полицейский в свой выходной спас ребенка. До приезда спасателей, чтобы не терять время, он вынес входную дверь и вынес мальчика из горящей квартиры.

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