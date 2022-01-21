Сидел без воды и еды: в Днепре спасли пенсионера, который застрял за диваном

В Днепре спасли пожилого мужчину / Нацполиция

В городе Днепр удалось спасти пожилого мужчину, который упал между стеной и диваном и застрял. Старик в таком положении находился 3 дня, пока его не освободили правоохранители, сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепра.

Вчера, 20 января, правоохранители прибыли на вызов в одну из квартир на улице Паникахи в Днепре. Заявитель сообщил, что его пожилой дядя не выходит на связь, а в его квартиру он попасть не может, потому что нет ключей.

Родственник пенсионера сломал замок на двери, и вместе с патрульными они вошли внутрь.

В одной из комнат за диваном они обнаружили 77-летнего мужчину. Он был жив, но застрял между диваном и стеной и не мог самостоятельно встать.

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"Патрульные оттащили диван и освободили дедушку. Тот выглядел очень истощенным, поэтому ему вызвали скорую. Врачи госпитализировали пенсионера", — говорится в сообщении.

Ранее Главред писал о том, что в Харьковской области 15-летний паренек-сирота Дмитрий Гербут спас из пылающего дома свою бабушку и двух племянников.

Гербут рассказал, что самостоятельно не смог спасти 8-летнего племянника Тимофея.

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