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В Днепре пес выпил бутылку коньяка: в "вытрезвителе" его еле спасли

14 января 2022, 15:07
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Пес "отмечал" новогодне-рождественские праздники

Собака породы алабай
Собаку едва спасли / Фото pixabay.com

В Днепре лабрадор так "отмечал" новогодние праздники, что попал в "ветеринарный вытрезвитель".

Как сообщили в ветеринарной клинике На Рабочей, лабрадор по кличке Харви поступил в клинику сильно пьяным.

"В какой-то момент новогоднего застолья Харви остался один в комнате. Он решил не терять времени зря и полакомиться вкусненьким, пока никто не видит", - сказано в сообщении.

Оказывается, пес скинул со стола бутылку коньяка, выгрыз зубами пробку и выпил ее содержимое. Затем, по словам хозяев, он начал буянить.

"Но на следующий день у пса случилось похмелье. Его все ещё шатало из стороны в сторону, на прогулке он не смог помочиться, так как лапы не "слушались". Позже дома началась рвота и пропал аппетит", - добавили в клинике, где Харви провели дезинтакционную инфузионную терапию.

Напомним, недавно в Днепре кошка по кличке Брошь провела в запущенной стиральной машине полчаса. Ее тоже еле спасли. Температура уже была очень низкой.

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