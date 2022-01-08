В Днепре ветеринары спасли кота после получасового "стирки"

У животного уже была низкая температура.
В Днепре кот перенес экстремальное развлечение. Он в прямом смысле слова постирался в стиральной машине.
Как говорится в сюжете ТСН, животное по кличке Брошь залезло в барабан и спряталось там под вещами. Хозяева этого не заметили и включили машинку.
Искать брошь начали спустя полчаса после стирки. Она начала давать о себе знать исступленными криками.
"Как только открыли дверцу, мокрый и испуганный кот стремглав побежал", - рассказывают хозяева серой кошки.
Они сразу отвезли питомца к ветеринарам. Специалисты диагностировали у животного слишком низкую температуру тела и хрипы в легких. Кроме того, у кота не открывались глаза. Она были раздражены стиральным порошком.
К счастью, все закончилось благополучно и пушистика выписали из клиники.
Напомним, ранее населенном пункте Кенастон (Канада) местный житель Аарон Тейлор пожаловался в соцсетях, что его интернет-спутниковую тарелку Starlink (проект известного коммерсанта-инноватора Илона Маска) "захватили" уличные коты.
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