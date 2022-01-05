Шерстяное нашествие: в Канаде коты заняли спутниковую тарелку Маска и "обрубили" интернет

В Канаде коты заняли спутниковую тарелку Маска / Twitter

В населенном пункте Кенастон (Канада) местный житель Аарон Тейлор пожаловался в соцсетях, что его интернет-спутниковую тарелку Starlink (проект известного коммерсанта-инноватора Илона Маска) "захватили" уличные коты ‒ ведь она очень теплая даже в морозы.

"Starlink работала отлично, пока коты не узнали, что тарелка нагревается", — написал Тейлор в Twitter.

Он установил ее на земле возле своего дома, ведь планирует в ближайшее время реставрировать старую крышу. Тарелка стояла практически горизонтально, поэтому стала идеальной лежанкой для пушистых наглецов. Тейлор также отметил, что давно построил для кошек отдельный домик с подогревом, но Starlink им нравится куда больше.

Пользователи Twitter в шутки прозвали это "уязвимостью CAT5" ‒ одновременно название стандартного интернет-кабеля и количество кошек, которые разместились в тарелке.

Причем крайний твит самолично лайкнул сам Илон Маск.

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К слову, Starlink — это масштабный проект его компании SpaceX, который в перспективе должен обеспечить всю планету высокоскоростным интернетом благодаря работе Сети орбитальных спутников. И с 2021 года спутниковые тарелки Starlink можно устанавливать в Канаде.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в индийском городе Мумбаи благодаря котам удалось спасти младенца. Новорожденную девочку, которой было всего 5 дней, родители оставили умирать в грязной яме.