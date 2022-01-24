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Кошка спасла от голодной смерти крохотных бельчат: как отреагировал хозяин

24 января 2022, 13:18
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Кошка настойчиво убеждала хозяина пойти за ней. Она привела мужчину к месту, где под деревом пищали еще несколько крохотных-крохотных бельчат.

Бельчонок
Кошка спасла от голодной смерти крохотных бельчат / Facebook / ECO Halych

В США кошка принесла на крыльцо хозяйского дома крошечного бельчонка. Видео инцидента было опубликовано на YouTube-канале ViralHog.

Как видно из ролика, четвероногой было важно ‒ для того, чтобы хозяева позаботились о бельчонке, который выпал из родительского дома

Причем хозяин кошки говорит, что бельчонок был настолько маленьким, что он поначалу принял его за мышь, пока не разглядел зверька.

Кроме того, кошка настойчиво убеждала хозяина пойти за ней. Она привела мужчину к месту, где под деревом пищали еще пара других крохотных бельчат.

Хозяин был до глубины души поражен поступком кошки. Он забрал бельчат домой, ухаживает за ними и разыскивает маму-белку.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове полицейские успели реанимировать кошку, которая надышалась угарным газом во время пожара

В квартире, где произошло возгорание, жильцов в то время дома не было. Но полицейский вдруг заметил кошку, которая находилась в бессознательном состоянии.

Через пламя он едва добрался до нее, вынес на улицу и передал напарнице, которая и реанимировала животное. Сделав массаж сердца Микки – именно так его зовут. А потом полицейские отвезли кошку в ветеринарную клинику.

viber
кошка белка новости Украины
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