Пришлось массажировать сердечко: во Львове копы спасли угоревшую при пожаре кошку

Во Львове копы спасли угоревшую при пожаре кошку/ скриншот из видео

Во Львове полицейские успели реанимировать кошку, которая надышалась угарным газом во время пожара. Об этом сообщает портал ТСН.

Возгорание произошло в спальном районе Львова, сообщают журналисты. На вызов о пожаре прибыли спасатели и копы. Жителей подъезда эвакуировали. В квартире, где произошло возгорание, жильцов в то время дома не было. Но полицейский вдруг заметил кошку, которая находилась в бессознательном состоянии. Через пламя он едва добрался до нее, вынес на улицу и передал напарнице, которая и реанимировала животное. Сделав массаж сердца Микки – именно так его зовут. А потом полиция отвезли кошку в ветеринарную клинику.

Сейчас кошка чувствует себя хорошо, рассказала ее владелица. И отдельно поблагодарила полицейских за спасенную жизнь своей питомицы.

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Напомним, ранее в Днепре кот перенес экстремальное развлечение. Он перенес стирку в стиральной машинке.

Животное по кличке Брошь залезло в барабан и спряталось там под вещами. Хозяева этого не заметили и включили машинку.

Искать кота начали спустя полчаса после стирки. И сразу услышали его исступленные крики. К счастью, все закончилось. благополучно.