Пришлось массажировать сердечко: во Львове копы спасли угоревшую при пожаре кошку

Сейчас кошка чувствует себя хорошо, рассказала ее владелица. И она отдельно поблагодарила полицейских за то, что спасли жизнь мохнатой питомице.
Во Львове полицейские успели реанимировать кошку, которая надышалась угарным газом во время пожара. Об этом сообщает портал ТСН.
Возгорание произошло в спальном районе Львова, сообщают журналисты. На вызов о пожаре прибыли спасатели и копы. Жителей подъезда эвакуировали. В квартире, где произошло возгорание, жильцов в то время дома не было. Но полицейский вдруг заметил кошку, которая находилась в бессознательном состоянии. Через пламя он едва добрался до нее, вынес на улицу и передал напарнице, которая и реанимировала животное. Сделав массаж сердца Микки – именно так его зовут. А потом полиция отвезли кошку в ветеринарную клинику.
Сейчас кошка чувствует себя хорошо, рассказала ее владелица. И отдельно поблагодарила полицейских за спасенную жизнь своей питомицы.
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Напомним, ранее в Днепре кот перенес экстремальное развлечение. Он перенес стирку в стиральной машинке.
Животное по кличке Брошь залезло в барабан и спряталось там под вещами. Хозяева этого не заметили и включили машинку.
Искать кота начали спустя полчаса после стирки. И сразу услышали его исступленные крики. К счастью, все закончилось. благополучно.